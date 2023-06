Honduras militarisiert Gefängnisse

AP Photo/Elmer Martinez Viele der Gefängnisinsassen sind verbrannt (Tegucigalpa, 21.6.2023)

Tegucigalpa. Die honduranische Präsidentin Xiomara Castro hat in der Nacht zum Donnerstag (Ortszeit) entschieden, dass die Militärpolizei für öffentliche Ordnung (PMOP) die Kontrolle über die Gefängnisse des Landes übernehmen wird, nachdem am Dienstag mindestens 46 Insassen bei einem Gefängnisaufstand in einem Gefängnis für Frauen ums Leben kamen. Offiziellen Angaben zufolge wurde die Entscheidung nach einem Treffen mit hochrangigen Vertretern des Sicherheits- und des Verteidigungsministeriums bekanntgegeben und sieht vor, dass das Militär ab 1. Juli für ein Jahr die Kontrolle übernimmt. In diesem Zusammenhang ist das PMOP verpflichtet, im Einklang mit dem Gesetz über das Nationale Strafvollzugsinstitut (INP) mindestens 2.000 neue Gefängniswärter einzustellen, auszubilden und zu schulen, wie der Sender Telesur am Donnerstag berichtete. (jW)