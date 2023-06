UNO verurteilt Gewalt gegen Kinder in Israel

Henry Nicholls/Reuters Protest gegen die Tötung von Kindern durch die israelische Armee (London, 21.6.2021)

New York. Die Vereinten Nationen haben Israel vorgeworfen, für die Tötung von 42 palästinensischen Kindern im Jahr 2022 verantwortlich zu sein. Die meisten davon wurden Opfer scharfer Munition durch israelische Streitkräfte, heißt es in einem internen UN-Bericht, den die Deutsche Presseagentur am Donnerstag einsehen konnte. UN-Generalsekretär António Guterres, in dessen Namen der Bericht erstellt wurde, zeigte sich »zutiefst besorgt« – auch über die Zahl der von israelischen Streitkräften in Gewahrsam genommenen Kinder. Er betonte jedoch auch, dass die Zahl der durch Israel getöteten Kinder zurückgegangen sei. Die Zahl von verstümmelten Minderjährigen in Nahost belief sich im vergangenen Jahr auf 524 – 517 Palästinenser und sieben Israelis.

Die Vereinten Nationen setzen die israelische Armee allerdings nicht auf die UN-Liste der Organisationen, die schwere Vergehen gegen Kinder in bewaffneten Konflikten begehen. Diplomaten zufolge hatten die USA hohen Druck auf die Weltorganisation ausgeübt, um die Einschätzung des UN-Berichts möglichst moderat zu halten. (dpa/jW)