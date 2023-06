Terror gegen Angehörige

Boris Roessler/dpa Nazis töten (auch): Bilder der Anschlagsopfer auf Plakaten bei einer Gedenkveranstaltung (Hanau, 19.2.2022)

Nur wenige Schritte trennen in Hanau-Kesselstadt jenes Wohnhaus, in dem Angehörige der Opfer des rassistischen Attentats von 2020 daheim sind, von jenem, in dem der Täter lebte und nun dessen 76jähriger Vater residiert. Ein Problem mit dem Verbrechen seines toten Sohnes hat Hans-Gerd R. offenbar nicht und teilt auch dessen Rassismus: Seit Monaten terrorisiert R. in seiner Nachbarschaft unter anderem Serpil Temiz Unvar, die bei der Tat ihren Sohn Ferhat verlor.

Am späten Abend des 19. Februars 2020 hatte der damals 43jährige Tobias R. neun Menschen aus rassistischen Motiven erschossen, er tötete auch seine Mutter und später sich selbst. Die Tatorte waren eine Shishabar, eine Kneipe sowie ein Kiosk. Heute halten Gruppen wie die »Initiative 19. Februar« sowie die »Bildungsinitiative Ferhat Unvar« das Gedenken an die Opfer, die türkische, kurdische, bulgarische, rumänische und afghanische Migrationsgeschichten hatten, wach.

Knapp 50 Ermittlungsverfahren sind inzwischen bei den Behörden gegen den Vater von Tobias R. wegen der unter anderem gegen Temiz Unvar gerichteten Einschüchterungsversuche und Belästigungen anhängig. Seit Herbst 2022 taucht Hans-Gerd R. regelmäßig trotz behördlich verhängtem Annäherungsverbot mit einem Schäferhund direkt vor ihrem Wohnhaus auf, verschickt Drohbriefe oder stalkt sie auf andere Weise. In einem völkischen und rassistischen Schreiben, das Temiz Unvar erst vor einigen Wochen erhielt und das durch das ARD-Magazin »Pano­rama« am Sonntag teilweise veröffentlicht wurde, fordert R. die Angehörigen der Opfer zur Ausreise aus der BRD auf.

Die räumliche Nähe zu Hans-Gerd R. und sein Wirken sorgt bei Serpil Temiz Unvar, ihrer Familie und weiteren Angehörigen für Sorgen und Angst, zumal R. laut Bericht von ­Perspektive online vom Montag bereits Kinder von Angehörigen an Schulen bedroht habe. Konsequenzen, zumindest welche, die wirken, gibt es bisher nicht. Geldstrafen und eine mehrwöchige Ersatzfreiheitsstrafe im Knast brachten R. nicht davon ab, im Gegenteil: Er leugnet die Tat, inszeniert sich als Opfer von »Verleumdungen« und verbreitet Rassismus sowie Verschwörungsmythen.