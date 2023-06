»Partygate«: Britisches Unterhaus debattiert Ausschussbericht

Peter Nicholls/Reuters Hat seiner Meinung nach nichts falsch gemacht: Der britische Expremier Boris Johnson (London, 21.3.2023)

London. Am Montag hat das britische Unterhaus über den vernichtenden Bericht eines Ausschusses zur »Partygate«-Affäre von Boris Johnson debattiert. Dessen Schlussfolgerung: Der damalige Premier hat das Unterhaus in dem Skandal um Lockdownfeiern in der Downing Street wiederholt belogen. Als Antwort beschimpfte Johnson lautstark die Mitglieder des Ausschusses, darunter mehrere konservative Abgeordnete.

Vor drei Jahren hatte Johnson seinen Geburtstag trotz Kontaktbeschränkungen gefeiert und hatte dafür später von der Polizei eine Geldstrafe erhalten – als erster amtierender Premier der britischen Geschichte. Wie sich herausstellte, war das kein Einzelfall: In den Regierungsgebäuden wurde gezecht und gefeiert, während das Land im Lockdown verharrte.

Doch als Bilder und Augenzeugenberichte an die Öffentlichkeit kamen, stritt Johnson zunächst alles ab. Alle Regeln seien befolgt worden, behauptete er im Parlament. Als das nicht mehr zu halten war, gab er an, nichts von den Feiern mitbekommen zu haben. Als schließlich klar wurde, dass er selbst mitgefeiert hatte, vertrat er den Standpunkt, nicht gemerkt zu haben, dass es sich um illegale Feiern handelte. Der Ausschuss nahm ihm nichts davon ab.

Bei der Debatte ging es nun darum, ob sich das Parlament das Untersuchungsergebnis zu eigen macht und Sanktionen gegen Johnson verhängt. Einer vom Ausschuss empfohlenen Suspendierung von 90 Tagen kam Johnson zuvor, indem er sein Mandat niederlegte. Ihm droht jedoch noch der Entzug seines Parlamentsausweises, den Exabgeordnete erhalten. Johnson hatte den Ausschuss zuvor als »kangaroo court« (Willkürgericht) geschmäht. Er sieht in der Untersuchung eine Hexenjagd von »Brexit«-Gegnern und persönlichen Feinden.

Zu dem Untersuchungsergebnis sagte er: »Das ist Müll. Es ist eine Lüge. Um zu dieser irrsinnigen Schlussfolgerung zu kommen, muss der Ausschuss eine Reihe von Dingen sagen, die offensichtlich absurd sind oder den Tatsachen widersprechen.«

Fraglich blieb, ob das Unterhaus tatsächlich abstimmen oder den Bericht per Akklamation annehmen würde, war bis jW-Redaktionsschluss unklar. (dpa/jW)