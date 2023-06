»Souveräne Wirtschaft« als Ziel

Ramil Sitdikov/RIA Novosti Da geht's lang: Russlands Präsident Wladimir Putin auf dem Internationalen Wirtschaftsforum in St. Petersburg (16.6.2023)

Russlands Volkswirtschaft ist nach den Worten von Präsident Wladimir Putin auf gutem Weg, eine Modernisierung aus eigener Kraft hinzubekommen. Dass der Präsident eines mit weitreichenden Sanktionen belegten Landes auf einer Vorzeigeveranstaltung wie dem Petersburger Wirtschaftsforum solche Aussagen trifft, ist nicht erstaunlich; aber Putin belegte dies am Freitag mit einer Reihe von Entwicklungen in einzelnen Sektoren der russischen Wirtschaft. Nach seinen Worten hat der russische Konsumgütermarkt zum Beispiel den Abzug der westlichen Markenkonzerne ohne größere Probleme verkraftet. Allein in Moskau seien zwei Millionen Quadratmeter Verkaufsfläche in den Einkaufszentren freigeworden, auf denen jetzt einheimische Hersteller ihre Produkte anbieten könnten. Die russische Textilbranche und generell die Leichtindustrie lägen der Regierung sogar in den Ohren, eine Rückkehr der westlichen Konkurrenz zu verhindern.

Diesen Gefallen könne er den einheimischen Geschäftsleuten aber nicht tun, so Putin: Russland werde sich nicht abschließen von der umgebenden Welt, Konkurrenz sei ein Anstoß zu ständiger Perfektionierung des eigenen Angebots. Was aber sehr wohl im Gang sei, sei eine langfristige Umorientierung des russischen Außenhandels auf die expandierenden Märkte der Schwellenländer vorwiegend in Asien. Diese Entscheidung habe seine Regierung schon lange vor den westlichen Sanktionen getroffen, und diese hätten die Entwicklung nur beschleunigt.

Mühsamer bleibt offenbar die Abkehr von der rohstoffzentrierten Exportwirtschaft. Das machten einige Zahlen deutlich, die Putin in seinem Referat nannte. Demnach lag 2022 der russische Warenexport auf einem Zehnjahreshoch von 592 Milliarden US-Dollar; davon seien mit 188 Milliarden US-Dollar 31 Prozent auf »Nichtrohstoffe« entfallen. Was natürlich erstens bedeutet, dass nach wie vor etwa zwei Drittel der russischen Exporte kaum veredelte Energieträger sind.

Vor allem aber illustrierte Putin die Diversifizierungserfolge seines Landes mit den stabil hohen Agrarexporten im Wert von 41 Milliarden US-Dollar. Nun ist aber Getreide oder Raps seinem ökonomischen Wesen nach auch ein Rohstoff, d.h. die entsprechenden 41 Milliarden wären aus den 188 des »Nichtrohstoffexports« herauszurechnen. Von denen damit also nur noch 147 Milliarden übrigblieben. Und das sind nach wie vor nur knapp 25 Prozent des Gesamtexports.

Um das zu ändern, zählte Putin umfangreiche Förderprogramme für Forschung und Entwicklung von Produkten und Dienstleistungen auf, die Russland dem offiziellen Ziel einer »souveränen Wirtschaft« nahebrächten. Es gehe dabei nicht darum, alles und jedes selbst zu produzieren, so der Präsident. Aber das, was das Land besonders brauche, das eben schon. Ein paar Tage früher hatte Putin mit überraschender Offenheit gegenüber einer Runde russischer Militärkorrespondenten eingeräumt, dass die russische Industrie bei militärisch nutzbarer Elektronik und Präzisionswaffen nach wie vor Rückstände aufweise.

In St. Petersburg wiederholte er dies so nicht, sondern verwies darauf, dass die russische Militärindustrie ihre Produktion durchschnittlich fast verdreifacht, in einigen Bereichen sogar verzehnfacht habe. Wieder hilft der Vergleich mit seinen Äußerungen vor den Korrespondenten, ein realistischeres Bild zu gewinnen: Dort hatte Putin gesagt, der Krieg sei – mit allen seinen »anfänglichen Fehlschlägen« – ein »heilsamer Schock« gewesen, um die heimische Militärindustrie in Bewegung zu setzen. Dass er bei so rasant gestiegenen Rüstungsausgaben Wert auf die Feststellung der mit vier Prozent niedrigen Inflationsrate legte, muss nicht verwundern.

Im übrigen forderte Putin die russische Bourgeoisie auf, ihren Beschäftigten bessere Löhne und höhere Sozialleistungen zu zahlen. Nur qualifizierte und motivierte Arbeiter könnten die modernen Produkte hoher Qualität herstellen, die der Staat heute von seiner Ökonomie brauche. Arbeitskräfte seien in Russland knapp und würden es bleiben, so Putin; dem müsse »die Wirtschaft« Rechnung tragen. Die Arbeitslosigkeit in Russland lag 2022 nach Putins Angaben auf dem historisch niedrigen Stand von drei Prozent.

Zum Krieg äußerte sich Putin nur auf Nachfrage des Moderators. Er akzentuierte stark, wie die Ukraine ihre nationale Tradition auf die Bandera-Nazis und ihre Beteiligung am Judenmord stütze. Die 1,5 Millionen allein in der Ukraine unter der deutschen Besatzung umgebrachten Juden schrieb Putin ausschließlich den einheimischen Faschisten zu, so, als hätte es dort keine deutschen »Einsatzgruppen« gegeben. Ihm sei unverständlich, wie ein Mensch mit »jüdischem Blut in den Adern« wie Wolodimir Selenskij dies habe zulassen können. Zu den Perspektiven der »militärischen Sonderoperation« sagte der russische Präsident nichts.