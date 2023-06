Die großen Fragen

IMAGO/Newspix Das wird wild: Donna Vekic muss im Berliner Finale gegen Petra Kvitova ran

Am Freitag machten es die Regenfälle in Berlin unmöglich, Rasentennis zu spielen. Sämtliche Viertelfinals mussten am Sonnabend nachgeholt werden. Das ergab ein volles Programm, sechs Matches in gut acht Stunden. Das erste für mich: Lucky Loser (i. e. Spielerinnen, die im Qualifying bereits verloren haben, aber ins Klassement nachrücken) Elina Awanessjan gegen Donna Vekic. Der Lucky Loser holte zwar im zweiten Satz noch kräftig auf, verlor aber 2:6, 6:7. Vekic sicherte sich am Nachmittag dann noch gegen Maria Sakkari den Einzug ins Finale.

Nicht zuletzt aufgrund der weiterhin gültigen Freitagstickets war das Turniergelände proppenvoll. Einer der Ehrengäste vor der prächtigen Kulisse im Steffi-Graf-Stadion war WTA-Chefmanager Steve Simon. Er saß ein paar Reihen hinter mir. Ein kompetenterer Journalistenjournalist als ich es bin, hätte sich vielleicht um ein ausführliches Interview gekümmert. Es hätte doch so viel zu bereden gegeben: die wachsende Dominanz der Majors und der ATP, die der WTA-Tour denkbar wenig Spielraum lässt, die ewige Preisgeldfrage, der insgesamt recht dünne Tourkalender und die Rückkehr der Tour in die VR China im kommenden Herbst, symbolpolitische Scheingefechte und die eher prekäre ökonomische Lage der WTA (Schulden, Schulden, Schulden) usw. usf.

Andererseits ist Simon in seinen öffentlichen Verlautbarungen für Worthülsen berüchtigt, wie sie die Wirtschaftsleute nun einmal gebrauchen. Statt dessen lieber als dankbarer Zuschauer beinahe formvollendetes Rasentennis feiern, wie beim Viertelfinale zwischen der Weltranglistenvierten Caroline Garcia und der Weltranglistenneunten Petra Kvitova. Genau vor einem Jahr hatten beide einen Rasentitel gewonnen, Garcia das 250er in Bad Homburg, Kvitova das 500er in Eastbourne. Seltsame Statistik: Seit ihrem Wimbledon-Finale 2011 gegen Marija Scharapowa hatte Kvitova auf Rasen keine Top-ten-Spielerin mehr besiegt. Das änderte sich am Sonnabend, sie schlug Garcia 6:4, 7:6.

Sechs Breakchancen wehrte Garcia im zweiten Satz ab. Mit Assen, mit Glück, mit unglaublichem Spiel. Kvitova hatte im ersten Satz bei 2:1 ein einziges grottenschlechtes Aufschlagspiel abgeliefert, das sie auch zu null verlor. Danach ließ sie im gesamten Match keine einzige Breakchance mehr zu. In ihrem Halbfinale gegen Jekaterina Alexandrowa kam es erst gar nicht zu einer Breakchance gegen sie. Ein ökonomisches 6:3, 6:4 mit jeweils einem Break pro Satz sicherte ihr den Finaleinzug.