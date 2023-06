Moral und Interesse

IMAGO/NurPhoto Befreiung neu gedacht: Demonstrantin fordert vor dem Kanzleramt Panzer für Kiew (Berlin, 20.1.2023)

Make Germany great again: So könnte man überschreiben, was in Redaktionen, Intendanturen und Denkfabriken ausgebrütet und dem Publikum von Journalisten, Wissenschaftlern und sonstigen Experten ans Herz gelegt wird. Es sei an der Zeit, dass Deutschland wieder als Militärmacht im Weltgeschehen mitmischt. Der Angriff auf die Ukraine hat diese Wende erleichtert. Norbert Wohlfahrt und Johannes Schillo analysieren in ihrem schmalen Band »Deutsche Kriegsmoral auf dem Vormarsch«, als »Flugschrift« deklariert, die moralisch gestützte Agitation: Deutschlands neuer »Führungsanspruch« wird zur moralischen Pflicht erklärt, begründet mit der großen Verantwortung innerhalb der Europäischen Union, aber auch gegenüber der Welt insgesamt und gegenüber der deutschen Vergangenheit.

Im ersten Teil des Buches wird die Funktionsweise der moralischen Mobilmachung aufgezeigt, die mit der Anrufung des neuen »deutschen ›Wir‹« beginnt. Da darf es kein Abseitsstehen geben. Es gilt nicht nur, den äußeren Feind zu erkennen, sondern auch die inneren Feinde, die vaterlandslosen Gesellen, die »Unterwerfungspazifisten«. Die Unterscheidung zwischen Gut und Böse wandelt sich unter der Hand in die zwischen Freund und Feind. An späterer Stelle führen die Verfasser auch am Beispiel vor, wie Feindbildkonstruktion mit wissenschaftlichem Image aussieht.

Generell geht es um einen Prozess der Normalisierung. Als normal gilt jetzt, dass Aufrüstung dem Frieden dient, dass Waffenlieferungen Menschenleben retten. In Thesenform führen die Autoren aus, welche Funktion der Moral in der Klassengesellschaft zukommt, wo der Verkehr der Privatsubjekte rechtlich nur bedingt zufriedenstellend geregelt werden kann. Der Staat wird zum unverzichtbaren Vermittler zwischen konfligierenden Interessen. Damit wird für die Autoren schließlich »der moralische Patriotismus« erklärbar, »der das Wohl der Nation über das eigene stellt«.

Da die vor einiger Zeit noch kaum vorstellbare Militarisierung durch den Angriff auf die Ukraine ihre Legitimation erfahren hat, gehen die Autoren auch auf das westliche Narrativ über den »grundlosen Angriffskrieg« ein, was dann auch eine ausführliche Erörterung der Vorgeschichte dieses Krieges verlangt, insbesondere der »NATO-Vorwärtsverteidigung gen Osten« inklusive der darauf abgestimmten Nuklearstrategie.

Im zweiten Teil wird zunächst exemplarisch an Aussagen von Experten und Politikern gezeigt, wie die neue Kriegsmoral buchstabiert wird. »Unvermeidlich« findet es der Politikwissenschaftler Herfried Münkler, »wieder stärker zu militärischer Macht als Abschreckungsmittel und Sicherheitsgarant zurückzukehren«. Die Unvermeidlichkeit wird häufig auch damit begründet, dass eine Wirtschaftsmacht wie Deutschland sich nicht vor militärischer Verantwortung drücken dürfe. Und wenn die »Gewinnung von Kriegsfähigkeit« auf die Tagesordnung gesetzt wird, dann muss für CDU-Grande Wolfgang Schäuble auch die nukleare Abschreckung ins Kalkül gezogen werden, jedenfalls »auf europäischer Ebene«. Gezwungenermaßen stellt sich Deutschland als politischer Akteur in den Dienst der EU. Diese müsse »in der Lage sein, militärische Missionen durchzuführen, um Regionen in ihrer Nachbarschaft zu stabilisieren«, meint die Außenministerin. Die EU-Kommissionsvorsitzende sieht Deutschland in der Pflicht. »Es ist unsere moralische Pflicht, und es entspricht unseren Interessen«, so ungewollt offen Ursula von der Leyen.

An zwei Fällen, nämlich am Fall der Journalistin Gabriele Krone-Schmalz und an dem der Wissenschaftlerin Ulrike Guérot, wird Leserinnen und Lesern vor Augen geführt, womit jemand rechnen muss, der das zum Konsens erklärte Narrativ über den Angriffskrieg nicht voll und ganz teilt. Schmähreden und Veranstaltungsverbote sind das mindeste; am Ende kann auch die berufliche Laufbahn gefährdet sein. Die Verfasser machen klar, dass die politische Schauergeschichte, die sie erzählen, kein Traum ist – eine Warnung an die verbliebene Gegenöffentlichkeit.