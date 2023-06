ND kämpft ums Überleben

Die linke Zeitung ND – Der Tag stellt zum 1. August ihren Kioskverkauf ein. Anschließend könne nur noch die Wochenendausgabe ND – Die Woche im Einzelverkauf erworben werden, teilte das Blatt am Sonnabend auf seiner Homepage mit. Damit sollen Kosten gespart werden. Die Zeitung sieht sich in ihrer Existenz bedroht. Wegen gesunkener Einnahmen und nicht abzusehender Kostensteigerungen weise man aktuell einen Fehlbetrag von 635.000 Euro auf, erklärte laut einem ND-Bericht die Geschäftsführung am Sonnabend bei der Versammlung der ND-Genossenschaft. Zudem sollten u. a. vier Vollzeitstellen gestrichen und eine Rettungskampagne aufgelegt werden. Aktuell habe man 12.309 Abonnenten, davon 2.569 mit Digitalabos – das reiche nicht, um kostendeckend zu arbeiten. (jW)