Sieglindes Schnupfen

Gut einen Monat vor dem Beginn der Bayreuther Festspiele sieht sich Emily Magee »aufgrund eines noch nicht vollständig auskurierten Infektes nicht im Stande, die Partien Sieglinde und Gutrune zu singen«, wie die Festspiele am Freitag mitteilten. Elisabeth Teige habe sich bereit erklärt, auch die Partie der Sieglinde in der »Walküre« zu übernehmen. Sie singt in diesem Jahr bei den Richard-Wagner-Festspielen bereits die Senta im »Fliegenden Holländer« und die Elisabeth im »Tannhäuser«. Magees Rolle der Gutrune in der »Götterdämmerung« übernimmt Aile Asszonyi. Zuvor waren bereits Bass Dmitrij Belosselskij und Bariton John Lundgren ausgefallen. (dpa/jW)