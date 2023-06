Abholzen für Ökotouris

Jorge Adorno/REUTERS Trügerische Idylle auf der Besucherplattform der Iguazu-Wasserfälle (Foz do Iguacu, 21.6.2014)

Brasiliens Atlantischer Regenwald ist eines der artenreichsten Ökosysteme der Erde. Etwa 90 Prozent davon sind jedoch bereits vernichtet. Seit 1993 stehen deshalb die Reste der Mata Atlântica, die sich einst kontinuierlich von Nordargentinien bis in den brasilianischen Nordosten über rund 1,3 Millionen Quadratkilometer erstreckte, per Gesetz unter strengem Schutz. Dennoch geht die Abholzung dieses in der Welt einzigartigen Ökosystems weiter.

Privatisierter Nationalpark

Laut einem kürzlich vorgelegten Bericht der Umweltschutzorganisation »SOS Mata Atlântica« wurden im vergangenen Jahr mehr als 20.000 Hektar des Regenwalds abgebrannt oder abgeholzt. Die größten Abholzungen gab es demzufolge mit 7.456 Hektar Waldverlust in Minas Gerais, gefolgt von Bahia mit 5.719 Hektar und dem südlichen Bundesstaat Paraná mit 2.883 Hektar. Die jetzt im Juni veröffentlichten Daten des Netzwerks »Map Biomas« schätzen die Waldvernichtung in Paraná sogar noch höher auf mehr als 4.000 Hektar im vergangenen Jahr ein. Ein Großteil des Waldfrevels fand zwar illegal statt, doch auch legal wird dem Atlantischen Regenwald weiter in dem südlichen Bundesstaat zugesetzt – und das im Namen des Naturtourismus.

Betroffen ist das Gebiet rund um den 185.262 Hektar großen Nationalpark von Iguaçu, berühmt wegen der gleichnamigen, größten Wasserfälle der Welt. Jährlich besuchen etwa zwei Millionen Touristen den Nationalpark und die Wasserfälle an der Grenze zu Argentinien. Damit noch mehr »Naturtouristen« das Schutzgebiet per Auto aufsuchen können, lässt die Regierung derzeit die einzige Zugangsstraße – den sogenannten Wasserfall-Highway – von Foz do Iguaçu auf einer Strecke von 8,7 Kilometern verdoppeln. Hunderte von Bäumen des Atlantischen Regenwalds fielen den Bauarbeiten bereits zum Opfer.

Kritik oder nennenswerten Widerstand gegen das rund 30 Millionen Euro teure Straßenbauprojekt gab es weder in Brasília noch im Bundesstaat Paraná, dessen Haupteinnahmequellen der Sojaanbau, das Wasserkraftwerk von Itaipu und der Naturmassentourismus von Iguaçu sind.

Der seit 1998 privatisierte Nationalpark ist nicht nur wegen seiner Wasserfälle von globaler Bedeutung. Er gilt auch als eines der letzten Rückzugsgebiete der Jaguare der Atlantischen Regenwaldregion. 1995 schätzten Biologen des Projektes »Carnívoros do Iguaçu« die Zahl dieser größten Raubkatze Südamerikas auf 164 im Schutzgebiet und auf 400 bis 800 Tiere außerhalb – inklusive der Grenzregion in Argentinien. Illegale Jagd und Abschüsse durch die umgebenden Soja- und Rinderfarmer sowie der Rückgang der Pekaris (Nabelschweine), die Hauptnahrungsquelle der Raubkatzen, haben die Population innerhalb des Parks dann drastisch auf neun bis elf gezählte Tiere im Jahr 2009 reduziert. Heute streifen wieder etwa 24 Jaguare durch das Schutzgebiet, so die jüngste Erhebung. Ihr Überleben hängt auch von der Raubkatzenpopulation in der benachbarten argentinischen Provinz Misiones ab, wo Forscher 2022 bis zu 122 Jaguare gezählt haben.

Nur noch Waldreste

Laut Atilio Guzmán, Biologe des Iguazú-Nationalparks auf der argentinischen Seite, sei der Jagddruck auf die Raubkatzen und deren Beute nicht der einzige Grund für deren fortschreitende Bedrohung. Auch die Abholzung und Fragmentierung der Mata Atlântica sowie Verkehrsunfälle auf den die Waldreste durchschneidenden Straßen erschwerten das Überleben der Jaguare. In einem Interview mit der spanischen Tageszeitung El País vom 2. Juni sagte Guzmán: »Es reicht nicht aus, mit Geldstrafen gegen die illegalen Jäger vorzugehen, wenn das zugrundeliegende Problem nicht angegangen wird – nämlich die Abholzung des Ökosystems, in dem die gefleckten Raubkatzen leben.«