»Es unterläuft Anforderungen des Grundgesetzes«

Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa Doppelstockbetten in einem abgetrennten Bereich im Hauptterminal des ehemaligen Flughafens Berlin-Tegel (18.3.2022)

Das Bundesverwaltungsgericht bejaht in seinen Urteilen grundsätzlich die Unverletzlichkeit der Wohnung auch für Geflüchtete, also auch in Unterkünften. Doch im Fall einer Polizeirazzia oder Abschiebung gilt das nicht, wie die Leipziger Richter am 15. Juni entschieden haben. Wie kann das sein?

Zunächst das Positive: Laut dem Bundesverwaltungsgericht gilt Artikel 13 des Grundgesetzes auch in Erstaufnahmeeinrichtungen. Das klingt erst mal selbstverständlich. Doch Gerichte zuvor hatten das bereits abgelehnt. Aus deren Sicht sollte in solchen Fällen für Geflüchtete nur ein abgestuftes Recht gelten, ähnlich wie in Geschäftsräumen, die keinen so hohen Schutz genießen wie Privaträume. Das Bundesverwaltungsgericht urteilte in zwei Verfahren und sah das anders. Es stellte klar, dass auch die Zimmer der Geflüchteten nur in Fällen einer dringenden Gefahr betreten werden dürfen.

Dennoch haben wir in beiden Fällen verloren. Das Gericht fand eine andere Hintertür, um das von ihm grundsätzlich auch für Geflüchtete anerkannte Grundrecht auf Unverletzlichkeit der Wohnung einzuschränken. Es wies die Klage von sechs Geflüchteten gegen die Hausordnung einer Unterkunft in Freiburg als unzulässig zurück, die dem Sicherheitspersonal weite Betretungs- und Kontrollrechte einräumt. Und es billigte die Praxis, Wohnheimzimmer zum Zweck der Abschiebung ohne richterlichen Beschluss zu durchsuchen, auch mitten in der Nacht. Hierbei ging es um den Fall eines Geflüchteten aus Ellwangen, der wegen seiner Abschiebung geklagt hatte.

Ein Bündnis mehrerer Flüchtlingsorganisationen prüft mit den Klägern zusammen die Möglichkeit, Verfassungsbeschwerde einzulegen. Wie begründen Sie das für den Fall der Abschiebung?

Das Betreten von Wohnungen setzt nach Artikel 13 Grundgesetz eine dringende Gefahr für die Rechtsordnung voraus. Gemeint ist, dass besonders wichtige Rechtsgüter wie Leib oder Leben oder Sachen von hohem Wert bedroht sind. Das Bundesverwaltungsgericht entschied, dass allein die Tatsache, dass der Kläger nach Italien überstellt werden sollte, eine solch dringende Gefahr begründe. Es unterläuft damit die strengen Anforderungen des Grundgesetzes. Auch argumentierte es, die Polizeimaßnahme sei nicht als Durchsuchung zu werten, weil der kleine Raum auf einen Blick habe erfasst werden können. So höhlt das Gericht den Schutz der Wohnung für Menschen aus, die in kleinen Räumen leben, also auch in Studierendenwohnheimen, Einzimmerwohnungen etc. Was dann quasi ein Zweiklassenrecht begünstigen würde.

Weshalb prüfen Sie auch die Verfassungsbeschwerde im Fall der Klage gegen Hausordnungen in Unterkünften?

Obwohl das Gericht erkennen ließ, dass es die von uns angegriffenen Hausordnungen für rechtswidrig hält, ließ es den Rechtsschutz rein formal scheitern. Mit der Begründung, dass die Kläger zur Entscheidung in der Hauptsache nicht mehr in der Freiburger Einrichtung wohnhaft seien. Damit wird der Rechtsschutz gegen Hausordnungen für Geflüchtete faktisch unmöglich gemacht, weil eine rechtskräftige Entscheidung nie in dem Zeitraum erreicht werden kann, in dem die Kläger in der Unterkunft noch wohnen. Obendrein kann sich der Klagegegner, also das jeweilige Bundesland, der Klage selbst entledigen, indem es die Kläger in andere Unterkünfte umverteilt.

In welcher Lage befinden sich diese Asylsuchenden jetzt?

Ihre Situation ist unterschiedlich. Einige wurden abgeschoben, andere in Unterkünften andernorts untergebracht. Sie sagen aber übereinstimmend, dass sie nicht nur für sich geklagt haben, sondern um generell bessere Bedingungen für Geflüchtete zu erreichen. Ein Urteil des Verfassungsgerichts würde auch für künftige Fälle Maßstäbe setzen. Ob wir am Ende damit erfolgreich sind, ist schwer vorherzusagen. Aber wir streben eine Klärung an, weil Asylsuchende ein Recht auf einen privaten Rückzugsraum haben. Es kann nicht sein, dass sie ständig damit rechnen müssen, dass der Sicherheitsdienst im Zimmer steht oder sie von der Polizei überfallartig nachts aus ihrem Bett geholt werden, um sie abzuschieben.