Allen Widrigkeiten zum Trotz

Das Jubiläum wäre fast untergegangen: »Eigentlich müssten wir heute mit einen Glas Sekt anstoßen, denn vor 25 Jahren haben wir eine kleine Revolution ausgelöst«, erinnerte Dietmar Koschmieder, Geschäftsführer des Verlags 8. Mai GmbH, am Sonnabend. 1998 wurde der Betrieb, in dem die Tageszeitung junge Welt erscheint, auf dem Wege der Übernahme der Mehrheitsanteile durch die Genossenschaft LPG junge Welt eG vergesellschaftet. Auch sonst hatten die 60 erstmals seit drei Jahren wieder ohne Coronabedingungen zur Generalversammlung der Genossenschaft in Berlin Versammelten Grund zur Freude. Denn allen negativen Branchentrends und politischen Widrigkeiten zum Trotz konnte eine positive Bilanz gezogen werden.

2022 traten 139 neue Mitglieder der LPG bei und zeichneten 303 Anteile – bei 47 häufig ökonomisch bedingten Kündigungen, wie Ina Sembdner als Vorsitzende des Vorstandes aufführte. Zusammen mit 46 (111 Anteile) im laufenden Jahr beigetretenen gehören der Genossenschaft 2.709 Mitglieder an, die 5.818 Anteile halten. Nach einem etwa durch Investition in Technik bedingten Verlust 2021 erwirtschaftete die Genossenschaft im vergangenen Jahr wieder einen Überschuss von rund 87.000 Euro. Kernaufgabe bleibe die materielle Absicherung von Verlag und Zeitung, so Sembdner, die LPG habe großen Anteil daran, dass der Verlag trotz enorm gestiegener Kosten seine Finanzierung aus eigener Kraft stemmen könne. Eine stabile Entwicklung trotz stark angestiegener Zustell- und Druckkosten konstatierte auch Jonas Pohle, Geschäftsführer der AVZ GmbH, für diese 2021 von der Genossenschaft übernommene Vertriebsgesellschaft, die neben dem Logistik- und Zustellbereich auch die Aboverwaltung für den Verlag 8. Mai GmbH betreut.

Vor dem Hintergrund von Wirtschafts- und heißem Krieg, einer Zunahme von Irrationalitäten aller Art, der Schwäche der Partei Die Linke und der Linken im Lande bei zugespitzter Klassenkampfsituation sowie einer auf ihre Chance wartenden faschistischen Rechten sei es eine der wichtigsten Aufgaben der jungen Welt, Orientierung zu geben und sich dem liberalen »Einheitsgeschwurbel« anderer Medien zu entziehen. Dafür gelte es die marxistische Orientierung konsequent beizubehalten, so Koschmieder.

Die Zeitungsbranche sei »gerade dabei, sich selbst abzuschaffen, zumindest was den Printbereich betrifft«, konstatierte Koschmieder unter Verweis auf einbrechende Infrastruktur bei Druck und Vertrieb. Er versicherte, Verlag und Redaktion würden weiterhin »für das Kulturgut gedruckte Zeitung« kämpfen, während es gleichzeitig gelte, das digitale Angebot weiterzuentwickeln und auszubauen.

Die gleichfalls am Sonnabend in Berlin tagende Genossenschaft, die seit vergangenem Jahr die linke Tageszeitung ND – ehemals Neues Deutschland – herausgibt, musste dort existenzbedrohende finanzielle Schwierigkeiten bekanntgeben. Nur noch 12.309 Zeitungen verkauft das ND täglich, ab August soll der Kioskverkauf der Wochentagsausgaben eingestellt werden.

Wider diesem Branchentrend kann die jW Zuwächse bei Print-, Onlineabos und Kioskverkäufen erzielen und kommt auf derzeit 21.100 verkaufte Einheiten am Tag. Doch um allen Widrigkeiten zu trotzen gelte es, Reichweite und Bekanntheit der Zeitung zu erhöhen, so Koschmieder. Es sei kein Zufall, dass der Inlandsgeheimdienst genau dies verhindern und der Zeitung aufgrund ihrer unbotmäßigen Berichterstattung den »Nährboden« entziehen wolle.

Ein vom LPG-Vorstand vorgeschlagenes Sieben-Punkte-Aktionsprogramm, das unter anderem Kredite für die Bemühungen des Verlages, die Zeitung für anstehende digitale Aufgaben zukunftsfähig zu machen, sowie ein verbessertes System der Aboverwaltung vorsieht, wurde angenommen. Eine Reihe von Satzungsänderungen, die unter anderem aufgrund neuer Unternehmensstrukturen notwendig geworden waren, wurden en bloc beschlossen. Der Vorstand wurde einstimmig entlastet und die Verwendung des Jahresergebnisses einstimmig bestätigt. Schließlich wurden die zuvor einstimmig entlasteten Aufsichtsräte Eckehard Schlauß, Andreas Siegmund-Schultze und Claudia Kratofil mit jeweils einer Enthaltung wieder in ihr Amt gewählt.