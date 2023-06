Nachschlag: Das können’s

Markus Konvalin/BR An der Rollenverteilung ließe sich noch arbeiten: Hannes Ringlstetter und »Sidekick« Carolin Matzko

Das galt es auf keinen Fall zu verpassen: Staffelfinale beim Hannes Ringlstetter, 220. Sendung. Einmal zur Nacht sich eine Dosis bayerische Gemütlichkeit der guten Sorte abholen. Für einen Saupreußen so etwas wie kulturelle Aneignung der ungefährlichen Art. Gastgeber Ringlstetter eröffnet mit einem echten Aiwanger: »Wir dürfen nicht, wie das Koninchen vor der Schlonge, den Kopf in den Sond stecken.« Dann heißt es »Alles muss raus!«: Caroline »Wundermaschine« Matzko räumt die Schnapsbar aus, Ringlstetter verschenkt unbenutzte Requisiten (ein Maßbierkostüm!). Zu Gast diesmal »Inkasso-Heinzi« Simon Schwarz, bekannt auch aus den Eberhofer-Krimis, und »Tagesschau«-Sprecherin Judith Rakers. Das Ganze ist People’s Talk auf hohem Niveau, das heißt auf herzlich bayerische Art, und schert sich ein’ Dreck um Politik. Das können die Bayern, das muss man ihnen lassen, äh, loss’n. Auch wenn es eher München ist, das hier aufspielt, weniger Oberbayern, aber das ist was für Ortskundige. (mis)