Kennedys Queen

Der Schauspieler Billy Crystal (75), die US-amerikanische Opernsängerin Renée Fleming (64) und Rapperin Queen Latifah (53) werden in diesem Jahr vom renommierten Kennedy Center in Washington ausgezeichnet. Auch Sängerin Dionne Warwick (82) und der Brite Barry Gibb (76), ehemaliger Sänger der Bee Gees, sind unter den Geehrten, wie das Kulturzentrum am Donnerstag (Ortszeit) mitteilte. Die 46. Preise des Kennedy Centers für das Lebenswerk von Künstlern sollen Anfang Dezember im Rahmen einer Gala überreicht werden. (dpa/jW)