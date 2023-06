Bei Grün über die Straße

Boris Roessler/dpa Kein kantiger Erzähler: Lukas Bärfuss

Immer schön, mal wieder in der Schweiz zu sein: dieses Aufgeräumte, Saubere, Propere. Es ist kein ganz unfrivoler Kitzel, denn man weiß natürlich, wie sehr die Faszination (oder sogar: die Freude) sich der eigenen schweren Bürgerlichkeit verdankt. Wem die Schweiz, und sei’s nur ästhetisch, einleuchtet, der ist im Herzen kein Revolutionär.

Ein streitbarer Publizist

Der Schweizer Schriftsteller Lukas Bärfuss ist in 20 Sprachen übersetzt, hat 2019 den Büchner-Preis erhalten, und die Umschlagklappe zitiert den Kollegen Peter von Matt: »Am Werk von Lukas Bärfuss kann man sich blaue Flecken holen.« Bärfuss ist nämlich, informiert uns der Verlag, auch »streitbarer Publizist«; ein kantiger Erzähler ist er allerdings nicht. Sein frischer Roman »Die Krume Brot« spielt nicht nur hälftig in der Schweiz, er ist auch so, und zwar im ganzen: aufgeräumt, sauber, proper. Das müsste nicht gegen ihn sprechen, verhandelte er nicht das Schicksal der Armen, Ungebildeten, Nichtprivilegierten, das, wissen wir, kein Schicksal ist, sondern Gesellschaft, und das wissen auch die »Roten Brigaden«, die das Italien der 1970er Jahre erschüttern und mit denen die funktional analphabetische, alleinerziehende, in Zürich aufgewachsene Arbeiterin Adelina durch Zufall, genauer: geschichtliche Notwendigkeit, in Berührung kommt.

Bis es soweit ist, erzählt Bärfuss eine italo-schweizerische Familiengeschichte über drei Generationen hinweg, denn Armut, auch das wissen wir, vererbt sich, und was immer die Armen tun, sie tun es, in des Wortes doppelter Bedeutung, umsonst. Das ist nicht originell, doch darum geht es eben; aber das, was jeder weiß, so zu erzählen, dass die blauen Flecken unbedingt ausbleiben, ist falsch, mindestens langweilig, vielleicht sogar gelogen. »Es schien alles so vernünftig, durchdacht und unabweislich, dass Adelina zu allem nur nicken konnte«, und so werden es auch Publikum und Betrieb halten, wenn hier einer im geläufigsten Plauderton die Stirnfalten animiert. Es ist tatsächlich furchtbar, wie in »Die Krume Brot« eins zum anderen findet und immer genau das passiert, was passieren muss, damit’s im Sinne simpler Botschaft aufgeht, und wenn die Armen nicht aus der Armut herausfinden, dann ist es nicht Schicksal, sondern der Wille der pädagogischen Erzählung, und mit genügend dialektischer Bereitschaft kann man das für den Metakommentar des bürgerlichen Schriftstellers halten, der weiß, dass er Teil des Unglücks ist, wie streitbar er auch immer publiziert.

Linker Kehlmann

Wahrscheinlicher ist, dass Bärfuss, dessen Großerfolg »Koala« (2014) schon diesen Goût strenger Leichtverdaulichkeit hatte, nicht anders kann, als so vernünftig, durchdacht und unabweislich zu erzählen, ein linker Schweizer Kehlmann: Da ist kein Wort zuviel oder zuwenig, die erlebte Rede sitzt, und wird es aufregend, werden die Sätze hektisch und geraten ins Präsens. Diese Prosa, kann man sagen, geht nur bei Grün über die Straße, sie traut sich nichts, sie ist so makellos wie schwer erträglich. Schlimmer: Sie verdoppelt als solche den Lebenskitsch, von dem sie erzählt, »Midcult« (Moritz Baßler) wo nicht im Stoff, so doch formal. »Er war gut angezogen, er roch nach einem teuren Aftershave, er wusste, wo der Zaster zu holen war, und doch fand ihn Adelina in diesem Moment gewöhnlich, flach, ohne Geheimnis«, denn gute Fragen darf man nicht in Kunst verstecken: »Falls es schlechte Menschen gab, dann musste es auch gute Menschen geben, was war es, das die einen von den anderen unterschied? Waren es die Taten, alles, was ein Mensch in seinem Leben trieb, das ihn entweder den einen oder zu den anderen zuschlug? Aber offensichtlich wurden gute Menschen auch einmal zu einer schlechten Tat gezwungen, aus Not, aus Mangel an Alternativen, und hatten die nicht ein anderes Urteil verdient als jene, die ohne Grund einem anderen Menschen Leid zufügten, ihn bestahlen oder bedrohten oder schlugen oder alles zusammen?«

Der Rest ist Popcorn

Das sind so Fragen, wie sie Abiturklassen freuen, und die Antwort hält der Revolutionär, der Adelina ein marxistisches Propädeutikum gibt, später bereit: »Ich bin kein Mörder. Ich bin bloß das Werkzeug der Tatsachen, und es sind die Tatsachen, die töten.« Und da lesen wir die Klausuranweisung gleich mit: Diskutieren Sie! Indiskutabel dagegen diese Gartenlaubenversion eines politischen Romans, und zwar aus ästhetischen, nicht politischen Gründen. Was das betrifft, hat er in allem recht; aber sein sozialdemokratischer Realismus nimmt die Sache her wie ein Fernsehproduzent, der Stoff für eine Miniserie braucht und dem ein solches »Typenschicksal« (S. 194) gerade recht kommt. Der Rest ist Popcorn, und gute Unterhaltung sei hier keinesfalls denunziert; bloß ist dies keine, weil man die Absicht spürt und die Mittel kennt und Bärfuss’ polierte »Pseudoaktivität« (Adorno) bloß das linksliberal-kulturbürgerliche Selbstverständnis bedient, das sich seine blauen Flecken bevorzugt an der Kaltschaummatratze holt.