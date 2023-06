»Die Unterfinanzierung ist politisch gewollt«

Eduard Bopp/sportfotodienst/imago

Wie wird die Schließung der Kölner Krankenhäuser Holweide und Amsterdamer Straße begründet?

Die Kliniken der Stadt Köln wurden 2004 aus der Stadtverwaltung ausgegliedert und in eine gGmbH umgewandelt. Seither erscheint die politisch gewollte Unterfinanzierung der Krankenhäuser als Defizit der gGmbH. Dieses »Defizit« wurde immer wieder zur Begründung von Kürzungen herangezogen. Das ist auch jetzt der Fall, um die Schließungen zu begründen – das sogenannte »Zukunftsmodell eins plus null«. Um sie durchzusetzen, wird mit der »Insolvenz« gedroht.

Ist was dran an dem Vorwurf, die Krankenhäuser seien nicht ausgelastet und die Standorte nur 15 Autominuten voneinander entfernt?

Die Patienten, Angehörigen und Beschäftigten berichten von extrem langen Wartezeiten in den Ambulanzen, bis sie behandelt werden oder ein Bett auf Station frei wird. Die Kolleginnen und Kollegen berichten aus dem Pflegebereich, dass Männer mit urologischen Erkrankungen auf Wöchnerinnenstationen in Betten gelegt werden. Kinder werden vom Krankenhaus Amsterdamer Straße in andere Kliniken auch im Umland verlegt. Wir treffen an den Infoständen Leute, die uns berichten, dass sie nicht mehr leben würden, wenn sie nicht direkt in Holweide behandelt worden wären. Viele Patienten, vor allem auch ältere, sind nicht mobil. Damit die Bevölkerung Zugang zur Versorgung hat, ist das einzige Krankenhaus im Stadtbezirk unverzichtbar.

Was bedeutet es für die betroffenen Viertel, wenn diese Häuser geschlossen werden?

Die Bevölkerung sieht sich von der Krankenhausversorgung, ja von der Gesundheitsversorgung überhaupt abgeschnitten. Man muss sich vorstellen: Beide betroffenen Häuser sind intakte Krankenhäuser, die auf sehr hohem Niveau Zehntausende Patienten pro Jahr versorgen. Amsterdamer Straße ist ein Kinderkrankenhaus, das es in dieser Form nur noch wenige Male in Deutschland gibt. Deshalb haben in einer Woche über 40.000 Leute unsere Petition unterschrieben. Deshalb gab es fünf Demonstrationen im Stadtviertel, mehrere Kundgebungen vor dem Rathaus.

Welche Rolle spielt hier die Krankenhausreform in NRW?

Die Sprecherin der Grünen sagte am 15. Juni bei der Begründung der Schließungen in der Ratssitzung, dass damit Vorgaben berücksichtigt werden, die mit dem Krankenhausplan des nordrhein-westfälischen Gesundheitsministers Karl-Josef Laumann und der Krankenhausreform von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach »auf die Stadt zukommen«.

Die NRW-Krankenhausreform gilt als Blaupause für Lauterbachs Expertenkommission. Ist Köln also Vorbote für Entwicklungen bundesweit?

Die von Lauterbach einberufene Expertenkommission hat »ausgerechnet«, dass in Deutschland 40 Prozent der Krankenhausstandorte geschlossen und an den verbleibenden die Fallzahl um 60 Prozent gesteigert werden müsste. In Köln werden zwei von drei Standorten geschlossen und 400 von 1.400 Planbetten gestrichen. Wie die Fallzahlen dann in dem verbleibenden Krankenhaus Merheim steigen, kann man sich vorstellen. Die aktuelle Annäherung von Lauterbach und Laumann vollzog sich auch im Rat der Stadt Köln: Alle Parteien, von der CDU über die SPD bis zur AfD, stimmten für die Schließung der beiden Krankenhäuser. Nur Die Linke stimmte dagegen. Einige SPD-Ratsmitglieder verließen den Saal.

Dieser Tage war zu lesen, dass Verdi sich von der Petition distanziert hat. Was hat es damit auf sich?

Die Kölner Rundschau zitiert den Verdi-Geschäftsführer für den Bezirk Köln-Bonn-Leverkusen, Daniel Kolle. Ich kann hier nicht für ihn sprechen. Ich will aber darauf hinweisen, dass die Verdi-Landesfachbereichskonferenz des Fachbereichs C sich am 12. November vergangenen Jahres für den Erhalt der Kliniken der Stadt Köln, insbesondere des Krankenhausstandorts Holweide ausgesprochen hat. Damals war die Schließung der Amsterdamer Straße noch nicht bekannt. Wichtig ist, dass zu der Aktion an diesem Sonnabend von der Verdi-Fachkommission Krankenhäuser NRW mit aufgerufen wird.

Was soll aus den beiden Grundstücken werden?

Der Finanzplan sieht vor, sie zu verkaufen. Das ist alles eine unglaubliche Vernichtung öffentlichen Eigentums. In einer Situation der »Zeitenwende« steht für die Regierungen nicht die Daseinsvorsorge an erster Stelle, sondern die Finanzierung der gigantischen Rüstungsausgaben und des Kriegs in der Ukraine. Die Bevölkerung ist aufgebracht, die Beschäftigten leiden darunter, dass die Versorgung für die Bevölkerung brutal eingeschränkt wird. Es ist bezeichnend, dass die neue Petition gerade auch von den niedergelassenen Ärzten ausgegangen ist. Die Aktionen werden weitergehen. Schon 2019 konnte die Schließung von Holweide aufgrund der Mobilisierung nicht durchgesetzt werden.