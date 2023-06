Rechts, rechter, Mitsotakis

Louiza Vradi/REUTERS Bürgernaher Abschiebepapst: Kyriakos Mitsotakis (Salamis, 13.6.2023)

Die Zukunft der griechischen Linken scheint düster. Sämtliche Umfragen zu den Parlamentswahlen am Sonntag sagen einen klaren Sieg der bürgerlichen Rechten mit ihrem derzeit geschäftsführenden Ministerpräsidenten Kyriakos Mitsotakis voraus. Der Vollstrecker einer autoritären und restriktiven EU-Migrationspolitik ist in den zurückliegenden vier Regierungsjahren zum Liebling des transatlantischen Finanzkapitals aufgestiegen und könnte offenbar mit bis zu 25 Prozentpunkten vor seinem Herausforderer und Vorgänger im Amt, Alexis Tsipras, landen, dem Anführer der Koalition der radikalen Linken ­(Syriza). So bahnt sich eine Epoche rechter Herrschaft in Athen an, die an deutsche Verhältnisse unter Helmut Kohl oder Angela Merkel erinnert.

Im Aufwind scheinen auch kleinere faschistoide, nationalistische Bewegungen zu sein, wie die Elliniki Lysi (Griechische Lösung), die mit bis zu fünf Prozent wohl locker die in der Verfassung festgeschriebene Dreiprozenthürde passieren wird, oder die Niki (Sieg), der zur Zeit bis zu 4,4 Prozent prognostiziert werden. Mit ihren aktuell vorhergesagten 43,5 Prozent würde Mitsotakis’ Partei Nea Dimokratia (ND) um die 170 Sitze und damit ungefährdet die absolute Mehrheit in der 300 Abgeordnete versammelnden Bouli, dem griechischen Parlament, erreichen. Weit dahinter käme Tsipras, der mit 17 bis 18 Prozent das Ergebnis der Syriza vom Juli 2019 halbieren würde. Nicht besser dürfte es der Partei seines ehemaligen Finanzministers Giannis Varoufakis gehen, dessen Partei des Ungehorsams (MERA 25) mit derzeit 1,7 bis 2,5 Prozent um den Einzug ins Parlament und somit um die Existenz bangen muss. Zwischen den Fronten wiederauferstanden ist die sozialdemokratische Formation Pasok (Panhellenische sozialistische Bewegung), deren laue Oppositionspolitik sie immerhin zurück auf ein womöglich zweistelliges Ergebnis von zehn bis 13 Prozent führen könnte.

Wenig Neues bei den Kommunisten – die KKE und ihr Generalsekretär Dimitris Koutsoumbas lehnen jede Kooperation mit den »Parteien des Kapitals« ab, zu denen sie auch Syriza zählen. Mit sieben bis acht Prozent halten sie damit nicht nur ihre Stammwählerschaft, sondern ziehen auch einen großen Teil der intellektuellen Linken in ihr Lager, die von Tsipras und dessen Opportunismus gegenüber Mitsotakis’ Wirtschafts- und Migrationspolitik schwer enttäuscht sind. »Nur Syriza« werde in der Lage sein, »ein unkontrolliertes Regime« der Rechten und ihres mittlerweile unangefochtenen Chefs Mitsotakis zu verhindern, hatte Tsipras noch am Donnerstag auf seiner Abschlusskundgebung im Zentrum der Hauptstadt getönt. Ein Versprechen, das die Griechen längst nicht mehr ernst nehmen. Im Gegenteil: Von Syriza abgesprungene Linke wie das ehemalige Mitglied des Zentralkomitees, Stathis Kouvelakis, prophezeien der griechischen Linken eine lange Durststrecke und hoffen, dass die Basis sich – sobald die Niederlage ausgestanden sein wird – endlich von ihrem bisherigen Anführer zu trennen wagt.

Ein schwieriges Unterfangen. Im Weg steht dabei auch Tsipras’ ehemalige politische Freundin Zoe Konstantopoulou, die er 2015 – nach seinem überraschenden Wahlsieg – zur Parlamentspräsidentin gemacht hatte. Mit ihrer Formation Kurs der Freiheit (PE, Plefsi Eleftherias) wird sie auf bis zu 5,5 Prozent geschätzt. Damit zieht sie – wie auch Pasok, MERA 25 und KKE – jene linken Wähler ab, die der seinerzeit aus elf unterschiedlichen Bewegungen zusammengeschweißten Syriza Mehrheit und Macht gebracht haben.

Der zweite Wahlgang in Athen war notwendig geworden, weil nach dem ersten Votum vom 21. Mai keine Partei eine regierungsfähige Mehrheit erreicht hatte. Ab der kommenden Woche wird eine Herrschaft über das Land zu erwarten sein, die mit dem bisher immer noch fälschlicherweise der »moderaten« Rechten zugerechneten Mitsotakis und seiner im Parlament nicht gefährdeten absoluten Mehrheit im Rücken sehr viel autoritärer sein wird als bisher schon.