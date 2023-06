Tausende Geschosse für Kiew

Markus Matzel/imago International Defence Exhibition (Idex) in Abu Dhabi: Munition mit abgereichertem Uran auf dem Messestand von General Dynamics

Abgereichertes Uran (Depleted Uranium, DU) ist der Stoff, der eine ökologische Katastrophe in Teilen Serbiens verursacht hat. DU-Geschosse oder Penetratoren (panzerbrechende Pfeilwuchtgeschosse) bestehen hauptsächlich aus abgereichertem Uran, einem radioaktiven und chemisch giftigen Schwermetall. Soweit bekannt ist, wurden diese Waffen von zwei Staaten eingesetzt: den USA und Großbritannien. Das geschah erstmals im Golfkrieg 1991 im Irak. Es folgten ab 1994/95 die Kriege auf dem Balkan, in Afghanistan, Somalia. Wahrscheinlich kamen sie auch in Libyen und Syrien zum Einsatz. Zudem werden sie – aktuell – im Ukraine-Krieg verfeuert, nachdem die ukrainische Armee durch London mit derartiger Munition ausgestattet wurde.

Kürzlich wurde zudem bekannt, dass nunmehr auch die USA (siehe Tagesspiegel vom 15.6.) ihre für die Ukraine vorgesehenen »Abrams«-Panzer mit uranabgereicherter, panzerbrechender Munition ausstatten wollen. Die Panzer, die damit feuern könnten, befinden sich derzeit in Deutschland. Bis zum Herbst sollen sie in die Ukraine transportiert werden. Das berichtete das Wall Street Journal unter Berufung auf US-Beamte. Im März hatten die USA noch bestritten, Uranmunition an Kiew weitergeben zu wollen.

In welchem Umfang und mit welchen Folgen die Deals mit dem hochgefährlichen Material geschehen, ist derzeit noch Geheimsache. Auf die Frage des Abgeordneten Kenneth MacAskill an das britische Verteidigungsministerium, wie viele Geschosse mit DU das Vereinigte Königreich an die Ukraine geliefert hat und wie viele von denen abgefeuert wurden, antwortete am 26. April 2023 Staatssekretär James Heappey: »Wir haben Tausende Schuss ›Challenger 2‹-Munition in die Ukraine geschickt, darunter panzerbrechende Munition mit abgereichertem Uran. Aus Gründen der operativen Sicherheit werden wir die ukrainischen Nutzungsraten für die bereitgestellten Geschosse nicht kommentieren.«

Der russische Regierungssprecher, Dmitri Peskow, warnte am selben Tag besorgt, nach dem Einsatz solcher Munition nähmen Krebs und andere Erkrankungen zu. »Das zeigten etwa Daten nach der Bombardierung Jugoslawiens«, zitiert ihn das Magazin Stern (26.4.). Tatsächlich wären durch den Einsatz von DU-Munition in der Ukraine verheerende Folgen für Mensch und Natur zu erwarten. Das zeigten unter anderem die jugoslawischen Erfahrungen. Bald ein Vierteljahrhundert nach der Nutzung von etwa 15 Tonnen DU-Munition hat das Land immer noch mit den Langzeitfolgen zu tun, deren Ende nicht absehbar ist.

Wenn DU-Munition oder Penetratoren auf gepanzerte Oberflächen treffen, verbrennen sie aufgrund der hohen Temperaturen, die durch den Aufprall hervorgerufen werden. Dabei entsteht ein sehr feiner Staub, der radioaktiv und chemisch giftig ist. Dieser hochgefährliche Staub kann über die Nahrung und die Atemwege in den Körper aufgenommen werden und verseucht die Umwelt. So verweist beispielsweise die Psychologin Barbara Hug in einer Rezension des Buches »The Truth About the Consequences of the NATO-Bombing of Serbia 1999« von Zorka Vukmirovic und Danica Grujicic in der Schweizerischen Ärztezeitung auf deren Erkenntnisse zur »Chemodynamik des abgereicherten Urans in der Umwelt«, insbesondere zur »Verseuchung des Wassers« und die dadurch erfolgende »Aufnahme in Nahrungsmitteln«. Die chemische Verschmutzung auf dem Territorium von Serbien habe sich als »Schreckensszenario« erwiesen, so Hug.

In Serbien erkranken jedes Jahr 30.000 Menschen an Krebs, bis zu 15.000 Serben versterben daran. Es ist die höchste Krebsrate Europas. Sie stieg eklatant nach der Bombardierung mit Uranmunition an. Eine Besonderheit ist, dass Betroffene nicht nur an einer einzigen speziellen Krebsart, sondern an zwei oder drei gleichzeitig leiden, etwa Hautkrebs und Krebs des Lymphsystems, des Gehirns oder Blutkrebs.