EVG im Shitstorm

Felix Koenig/Agentur 54 Grad/imago Die FAZ fordert, »die EVG in die Schranken zu weisen« (Streikkundgebung in Lübeck, 21.4.2023)

Nach der gescheiterten Tarifrunde mit der Deutschen Bahn (DB) lässt die Gewerkschaft EVG ihre Mitglieder über einen unbefristeten Streik abstimmen. Das ist konsequent, denn die vom Staatskonzern angebotene Lohnerhöhung hätte Reallohnverluste für die Kollegen bedeutet.

Trotzdem kritisierten Regierungspolitiker und DB die EVG scharf. FDP-Bundesverkehrsminister Volker Wissing etwa warnte die Gewerkschaft davor, das »Vertrauen in die Bahn« aufs Spiel zu setzen.

Am Freitag legte die große Mehrheit der deutschen Zeitungen nach. Bild erklärte den Lesern, die geplante Urabstimmung der EVG sei ein »Schlag ins Gesicht« für Hunderttausende Bundesbürger. Statt entspannter Bahnfahrt in die Sommerferien drohten nun Streiks, Chaos und Riesenfrust. »Ihr versaut uns die Ferien!« titelte das Springer-Blatt.

Auch die Schwäbische Post sprach von einem »Schlag ins Gesicht, nicht nur des Staatskonzerns, sondern vor allem von Millionen treuen Bahnkunden«. Die Neue Osnabrücker Zeitung befand zudem, dass die Forderungen der EVG »gnadenlos übertrieben« seien. Die dpa zauberte am Nachmittag eine Umfrage hervor, wonach jeder zweite »kein Verständnis für längere Bahnstreiks« habe.

Die FAZ ging den sich daraus logisch ergebenden Schritt weiter und argumentierte, dass es »im Interesse des Landes und mit Blick auf die hohe Inflation« wichtig sei, nun »die EVG in die Schranken zu weisen«. Die Ampel solle »endlich gesetzlich sicherstellen, dass bei Streik künftig wenigstens eine mobile Grundversorgung auf der Schiene gewährleistet ist«.

Die von der FAZ aufgegriffene Forderung nach einer Begrenzung des Streikrechts wird immer vehementer von Kapitalverbänden gestellt. »Mir gefällt die Massivität des Vorgehens nicht«, hatte beispielsweise der Präsident der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA), Rainer Dulger, im Interview mit der Süddeutschen Zeitung Ende April beklagt. Beim Arbeitskampfrecht bräuchten »wir (…) bessere Spielregeln«, so Dulger.

Dass es in der BRD bald zu einer Verschärfung des Streikrechts – ähnlich wie in Großbritannien – kommt, ist nicht auszuschließen. An der dafür nötigen Akzeptanz in der Bevölkerung wird seitens der großen Medien jedenfalls schon fleißig gearbeitet.