Julian Stratenschulte/dpa

In der Nacht zu Freitag sind schwere Unwetter über Deutschland hinweggezogen. In Hannover (Foto) und anderswo wurden Keller und Straßen geflutet. Mancherorts prasselten innerhalb von 24 Stunden 102 Liter pro Quadratmeter vom Himmel. Klimaforschern zufolge sind Starkregenereignisse wegen der Klimakrise an den meisten Orten der Welt häufiger und intensiver geworden. Wärmere Luft kann mehr Wasser aufnehmen. Wenn es regnet, kommt in einer erwärmten Atmosphäre mehr Wasser vom Himmel. (dpa/jW)