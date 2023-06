Über dir die Drohne

jW

Auch in der neuen Spielzeit wird das Verhältnis zwischen Fußballfans und Team Blau ein besonderes sein. Denn für die Polizeibeamten geht es wieder zum Feindbild Fan in das Experimentierfeld Stadion. Hier werden Maßnahmen ausprobiert, vor denen man in anderen gesellschaftlichen Bereichen noch zurückschreckt. So wird den meisten abseits des Sports unbekannt sein, dass Polizeidrohnen nicht nur in US-amerikanischen Streamingserien zum Einsatz kommen, sondern auch viele Fußballfans die unbemannten Flugobjekte als ständige Begleiter kennen.

Sicher, denkt vielleicht mancher, das wird schon seine Richtigkeit haben. Denn schließlich gibt es doch den bösen Fußballfan, der fackelschwingend und krawallsuchend durchs Land zieht. Falsch gedacht. Denn wie unter anderem Anfragen in den Landtagen von Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern ergaben, waren eben keine Straftaten Grund des Einsatzes bei Fußballspielen. Sondern »allgemeine Lageüberwachung« oder die Fertigung von Übersichtsaufnahmen. Was nichts anderes bedeutet als: Die Polizei überwacht Fußballfans ohne konkreten Grund. Wenn dann noch in den Antworten auf die Anfragen in Magdeburg ausgeführt wird, dass sich der Drohneneinsatz jeweils über mehr als sechs Stunden erstreckte, ist das für ein Fußballspiel von 90 Minuten Länge schon erstaunlich.

Aber nicht nur Stadionbesucher in Magdeburg oder Rostock kennen die Drohnen. Auch in Hamburg, Braunschweig oder Fürth sind sie eingesetzt worden. Penetrante ständige Überwachung von Fans ohne konkreten Anlass. Und das obwohl bereits 2020 das Verwaltungsgericht Sigmaringen entschieden hat, dass ein anlassloser Drohneneinsatz bei Fußballspielen rechtswidrig ist. Offensichtlich interessiert das einen Teil unserer Exekutive wieder einmal nicht. Man macht, was man will. Wie so häufig.

Quintessenz: Jeder Fan, der beim Spiel Polizeidrohnen sieht, sollte es öffentlich machen oder sich gegebenenfalls gerichtlich wehren. Denn heute sind es die Fußballanhänger, die anlasslos überwacht werden, morgen alle.

»Sport frei!« vom Fananwalt.