»Frühestens in den vierziger Jahren«

Mit dem diesjährigen »Olympic Day« am 23. Juni verbindet der Deutsche Olympische Sportbund, DOSB, eine weitere Hoffnung, nach »München 1972« wieder einmal Olympische Spiele in die Bundesrepublik zu holen. Beim Dachverband wurde zu Jahresbeginn eine fünfköpfige Stabsstelle eingerichtet, unterstützt von einem »Lenkungskreis« mit über einem Dutzend Experten. Was halten Sie von diesem Projekt?

Ich kann den Wunsch der aktuellen Verantwortungsträger im nationalen Sport, nach langen Jahrzehnten die Olympischen und Paralympischen Spiele einmal wieder in Deutschland auszurichten, gut nachvollziehen. Die Aufstellung dafür scheint mir etwas opulent, aber dank einer sehr guten Kassenlage des Dachverbandes nach mehreren Jahren der Konsolidierung kann der DOSB sich heute eine solch aufwendige Herangehensweise wohl offensichtlich leisten.

Sie selbst haben vor zwei Jahren hautnah miterlebt, wie eine Bewerbung der Rhein-Ruhr-Region für die Sommerspiele 2032 schon am Start scheiterte, als urplötzlich mit dem australischen Brisbane der Sieger gekürt wurde – unglaubliche elf Jahre vor dem Ereignis. Unmittelbar danach sagten Sie, das Internationale Olympische Komitee habe die deutschen Bewerber »im falschen Glauben gelassen«, sprich: getäuscht. Sehen Sie das mit einigem Abstand noch genauso?

An unserer damaligen Bewertung hat sich nichts verändert; und ich bin überzeugt davon, Deutschland wird erst dann wieder eine realistische Chance auf einen Erfolg haben, wenn die Amtszeit von IOC-Präsident Thomas Bach abgelaufen ist. Er hat zwar stets beteuert, dass er mit uns von Spielen in Deutschland träumt, aber hinter den Kulissen sowohl im Fall von München und Hamburg als auch bei der jüngsten möglichen Bewerbung Rhein-Ruhr eine völlig andere Richtung verfolgt. Doch nach Ende seiner Amtszeit an der IOC-Spitze ab 2025 ergeben sich somit hoffentlich neue Perspektiven.

Veronika Rücker, Ihre damalige Vorstandsvorsitzende beim DOSB, kritisierte nach der Ernüchterung 2021, es gebe für Bewerber »keine Klarheit« und »keine Verlässlichkeit« mehr, seitdem sich das IOC von dem vormals üblichen Bewerbungsverfahren verabschiedet hat. Das Verfahren scheint vollends intransparent und willkürlich. Ist unter solchen Voraussetzungen eine seriöse Bewerbung noch möglich? Erst recht, wenn die Bevölkerung mitgenommen werden soll?

Aufgrund dieser fehlenden Transparenz dürfte es in Deutschland sehr schwierig werden, die Bürger in einer Stadt oder Region mehrheitlich für ein solches Projekt zu begeistern. Das bedeutet ein erhebliches Risiko für die Ausrichter, weshalb nicht wenige im vergangenen Jahrzehnt auch persönlich daran gescheitert sind. Ich denke, dass der Nachfolger an der Spitze des IOC erst eine erneute Kurskorrektur bei der Vergabe durch- und umsetzen muss, bevor die Spiele in demokratischen Staaten wieder guten Gewissens umgesetzt werden können. Das dürfte also noch ein Jahrzehnt in Anspruch nehmen, und insofern sehe ich einen deutschen Erfolg frühestens in den vierziger Jahren dieses Jahrhunderts.

In den vergangenen 30 Jahren sind sieben deutsche Anläufe zum Teil krachend gescheitert. Für 2036 und danach buhlen schon Bewerber wie Katar oder Saudi-Arabien, wo Geld keine Rolle spielt, um die Ausrichtung. Ein aussichtsloses Unterfangen?

Die Frage einer weiter zunehmenden Kommerzialisierung des IOC und vor allem der olympischen Idee hängt entscheidend von dessen künftiger Führung ab. Wenn hier keine personelle Zäsur an der Spitze erfolgt, wird es für Deutschland nur schwer möglich sein, den härter werdenden weltweiten Bieterwettbewerb erfolgreich zu bestehen.

Bei der nächsten Mitgliederversammlung des DOSB im Dezember soll über eine weitere Bewerbung entschieden werden. Für ein Land mit den weltweit meisten Bob- und Rennschlittenpisten, Skisprunganlagen en masse und genügend Hallen für Eiskunst- und Eisschnelläufer kämen eigentlich nur Winterspiele in Frage, oder?

Die Chancen im Wintersport wären zweifelsohne weit größer als im Sommer. Aber ich befürchte, dass in München und der Alpenregion die Stimmung gegenüber dem IOC noch schlechter sein dürfte als zuletzt 2013. Damals konnten wir bekanntlich in keiner der vier betroffenen Regionen die Mehrheit der Bevölkerung für das Projekt gewinnen. Die Voraussetzungen haben sich nach einem Jahrzehnt des Wirkens von Thomas Bach an der Spitze des IOC sicher nicht verbessert.