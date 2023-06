Der Mann als Standard

Maurizio Gambarini/dpa Für Frauen mit Herzattacken kommt medizinische Hilfe oft zu spät (Berlin, 20.12.2016)

Atemnot, Ziehen in den Armen, Schweißausbrüche, plötzliche und unerklärliche Müdigkeit, Übelkeit und Erbrechen, Angst und Panik, Schmerzen in Oberbauch und Rücken – wenn Sie diese Symptome bei sich beobachten, zögern Sie bitte nicht, einen Krankenwagen zu alarmieren, insbesondere wenn Sie eine Frau über 65 Jahre sind! Denn dies sind klassische Erscheinungen eines Herzinfarkts bei Frauen. Denn Betroffene ersuchen deutlich später um medizinische Hilfe als Männer, die »typische« Herzinfarktsymptome wie etwa Brustschmerz erleben. Und es vergeht auch mehr Zeit, bis Frauen in einem solchen Fall richtig behandelt werden. Das ist das Ergebnis einer portugiesischen Studie, die Ende Mai beim Kongress der European Society of Cardiology (ESC) in Prag vorgestellt wurde.

Demnach ist das Risiko für Frauen, an einem Herzinfarkt zu versterben, etwa doppelt so hoch wie für Männer. Dies reiht sich ein in eine Serie von Studienergebnissen, die alle zum selben Schluss kommen: Medizinisch gesehen sind weiße Männer der Standard, jegliche Abweichung führt aus unterschiedlichen Gründen zu einer schlechteren Behandlung. Zum einen können bei denselben Erkrankungen andere Symptome auftreten, zum anderen sind die meisten Behandlungen und Medikamente an Männern getestet und orientiert. Hinzu kommen gesellschaftlich unterschiedliche Erwartungen an die Geschlechter, zum Beispiel im Hinblick auf Hilfenahme oder das Aushalten von Schmerzen.

So kam eine polnische Studie 2019 zu dem Ergebnis, dass Frauen sehr wohl einen Krankenwagen rufen, wenn sie bei männlichen Verwandten und Freunden einen Herzinfarkt vermuten, allerdings nicht für sich selbst, wenn sie ebenfalls Symptome eines solchen zeigen. Der Kardiologe Marek Gierlotka, der die Studie koordiniert hat, erläuterte: »Zusätzlich zum Haushalt und den dort anfallenden Aufgaben, kümmern sich Frauen um die medizinische Versorgung ihrer Verwandten – auch der männlichen Erwachsenen.« Insbesondere junge Frauen, aber auch medizinische Fachkräfte müssten daher für die »atypischen« Symptome eines weiblichen Herzinfarkts sensibilisiert werden. Kardiologin Christiane Tiefenbacher erkennt dabei bereits eine Entwicklung. Inzwischen seien geschlechtsspezifische Unterschiede Teil des Medizinstudiums und von Weiterbildungen, erklärte sie vergangene Woche gegenüber dpa und gab sich überzeugt: »Mit der jüngeren Generation wird das besser.« Aber das ist kein Selbstläufer. Denn aktuell gilt laut einer US-Studie noch immer: Die Symptome eines Herzinfarkts werden bei Frauen seltener erkannt, wenn sie von einem jüngeren männlichen Arzt untersucht werden statt von einer weiblichen Kardiologin.

Und Frauen sind nach wie vor als Proband in der medizinischen Forschung unterrepräsentiert, was zumindest auf dem Papier auch längst auf der politischen Ebene angekommen ist. So hat die EU in einem Papier zur Förderung der Gleichstellung der Geschlechter in den Bereichen psychische Gesundheit und klinische Forschung bereits 2017 festgehalten, dass »Frauen aus verschiedenen Gründen von toxikologischen und biomedizinischen Studien sowie klinischen Prüfungen ausgeschlossen werden«. Erkannt wurde auch, »dass dringend Maßnahmen erforderlich sind, um geschlechtsspezifische Lücken zu schließen, etwa in bezug auf Medikamente für die Behandlung von Alzheimer, Krebs, Schlaganfällen, Depressionen und Herz-Kreislauf-Erkrankungen«. Was fehlt, sind allerdings weiterhin verbindliche Vorgaben, forschende Konzerne zu verpflichten, geschlechtsspezifische Unterschiede zu ermitteln und weiter zu untersuchen.

Denn zu den Gründen, warum Frauen als Probanden unattraktiv sind, gehört nicht nur eine mögliche Schwangerschaft und damit das Risiko einer Schädigung des Embryos. Dieser Grund wird häufig öffentlichkeitswirksam vorgeschoben, weil er wunderbar altruistisch klingt. In Wahrheit sind Studien, die zu gleichen Teilen Männer und Frauen einbeziehen und sogar die Unterschiede in der nötigen Medikation herausarbeiten, schlicht teurer. Bei Frauen müssen mehr und andere hormonelle Einflüsse berücksichtigt werden, die sich auch noch im Laufe der Studie zyklisch verändern können. Außerdem ist der Stoffwechsel geschlechtsspezifisch verschieden, zum Beispiel arbeiten Leberenzyme unterschiedlich, wodurch Medikamente in einem anderen Zeitraum abgebaut werden. Studien haben sogar gezeigt, dass Schmerzen bei Frauen und Männern unterschiedlich entstehen und infolgedessen auch unterschiedlich behandelt werden sollten.