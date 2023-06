Nachschlag: Hübner wieder

Max Kohr/WDR »Mit einem Herz aus Buttercreme kommst du nicht weiter« – Lorenz Brahmkamp (Charly Hübner, l.) und Alexander Schönleben (Michael Maertens)

Kann man sich angucken, muss man aber nicht. Schon ist der Leser raus. Bis zum Schluss durchgehalten – um danach was Spannenderes zu schauen, die israelische Serie »Fauda« – hat der Redakteur. Warum, na, weil Charly Hübner so ein guter Schauspieler ist. Man kennt den Mann ja als Sascha Bukow aus dem Rostocker »Polizeiruf 110«, als überaus überzeugenden Psycho mit Herz, von dem man lieber nicht das Fell versohlt bekommen möchte. Dieser Blick! In der halbwegs überzeugenden Hochstaplerkomödie »Vorsicht vor Leuten« von Pointenzünder Ralf Husmann (»Stromberg«), der auch die Romanvorlage geschrieben hat, gibt der Neustrelitzer zunächst einen einfältig wirkenden Sachbearbeiter beim Bauamt. Dass der, so stulle er scheint, gleichwohl ein notorischer Lügner ist, hilft ihm bei der von Hübner souverän gespielten, wenngleich psychologisch nicht sehr überzeugend gestalteten Verwandlung zu einem abgezockten Player. »Wer Schnitzel will, muss ein Schwein schlachten.« Hübners Lorenz Brahm­kamp will und tut beides. (msa)