Kein Dach über dem Kopf

IMAGO/ABACAPRESS Proteste von Menschen ohne gültige Aufenthaltstitel und ohne Wohnort in Paris (20.6.2023)

Ein Meer aus bunten Zelten (Foto) am Weltflüchtlingstag im Herzen der französischen Hauptstadt – bis die Polizei am Abend beginnt, gewaltsam gegen die dort protestierenden Geflüchteten vorzugehen. Hunderte von ihnen hatten sich bei dem Protest am Dienstag vor dem Conseil d’État, dem obersten Verwaltungsgericht, auf der Place du Palais eingefunden, um auf ihre Lage zu verweisen und adäquate Unterkünfte zu fordern. Zuvor hatten sie ein nahegelegenes verlassenes Schulgebäude besetzt gehalten: »Seit 77 Tagen leben mehr als 700 junge Menschen, die in Frankreich Zuflucht gesucht haben, ohne fließendes Wasser und Strom in einer stillgelegten Schule im 16. Arrondissement von Paris«, erklärte die Organisation Utopia 56, die Schutzsuchenden hilft, die sich illegalisiert in Frankreich aufhalten. Die Beamten interessierte das wenig, um neun Uhr abends begannen sie mit der Räumung, zerrten die Menschen aus ihren Zelten und nahmen 20 von ihnen fest. (jW)