Berliner Alltag

Stefan Danziger ist mit dem traditionsreichen Kabarettpreis Scharfrichterbeil 2022 ausgezeichnet worden. Das teilte das Scharfrichterhaus in Passau am späten Dienstag abend mit. Der 1983 in Dresden geborene Preisträger präsentiert gerne skurrile, alltägliche Begebenheiten aus seiner Wahlheimat Berlin. (dpa/jW)