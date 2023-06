Rumänischer Erdgastraum

Radu Sigheti/REUTERS Der österreichische Energiekonzern OMV hält Mehrheitsanteile an der rumänischen Petrom

Es sind richtungsweisende Töne. Rumänien gehe einen »entscheidenden Schritt in Richtung strategische Unabhängigkeit«, zitierte die rumänische Onlinezeitung Cotidianol am Donnerstag den seit Mitte Juni amtierenden Ministerpräsidenten Marcel Ciolacu (PSD). Das Land werde zu einem »Garanten der Energiesicherheit«, so Ciolacu demnach, es sei an der Zeit, Erdgas »zur Grundlage unserer wirtschaftlichen Entwicklung zu machen«. Nach Schließung des Groningen-Feldes durch die Niederlande könnte Rumänien der größte Erdgasproduzent in der Europäischen Union werden, hatte die Tageszeitung Adevarul am Mittwoch geschrieben.

Hintergrund der Verlautbarungen: Petrom, Konzerntochter des österreichischen Energiekonzerns OVM, hat »die finale Investitionsentscheidung erreicht« und den Entwicklungsplan für das Tiefsee-Erdgasprojekt »Neptun Deep« im Schwarzen Meer bei der rumänischen Behörde für Bodenschätze eingereicht, wie Petrom-Chefin Christina Verchere am Donnerstag nachmittag bei einer Investorenkonferenz erklärte. Demnach investiert der Konzern in den kommenden drei Jahren bis zu vier Milliarden Euro in den »wichtigen Pfeiler unserer Strategie 2030«. Das Projekt werde »unter der Betriebsführung von OMV Petrom« mit dem teilstaatlichen Produzenten und Hauptlieferanten von Erdgas in Rumänien, Romgaz, entwickelt. 2027 soll das erste Gas fließen.

100 Milliarden Kubikmeter

Das durch »Neptun Deep« erschlossene Fördergebiet liegt nach Angaben des Unternehmens rund 160 Kilometer vor der rumänischen Küste und in Meerestiefen von 100 bis 1.000 Metern. Es erstreckt sich über eine Fläche von 7.500 Quadratkilometern. Das Gasfeld »Neptun« habe ein förderbares Volumen von 100 Milliarden Kubikmeter Gas, teilte OMV am Mittwoch mit. Den Angaben zufolge sind bislang rund 1,5 Milliarden Euro in die Exploration und Bewertung des Gasfeldes geflossen.

Im Jahr 2008 waren OMV-Tochter Petrom und der US-Ölmulti Exxon Mobil ein Joint Venture zur Erschließung des »Neptun Deep«-Blocks eingegangen. Doch nachdem die sozialliberale Koalition aus PSD und ALDE im Jahr 2018 erhöhte Steuern für ausländische Energiekonzerne beschlossen hatte, trat Exxon seinen 50prozentigen Anteil im Wert von rund einer Milliarde US-Dollar an die rumänische Romgaz ab und zog sich aus dem Projekt zurück. Im August 2022 gab Romgaz die vollständige Übernahme der Exxon-Anteile bekannt.

OMV-Chef Alfred Stern versicherte am Mittwoch erfreut, der Ausbau des Projektes werde »die Position unserer Gruppe in der Schwarzmeerregion und in Südosteuropa stärken«. Die Investitionsentscheidung des Unternehmens kommt gut zwei Wochen nachdem Petrom in der Region Verguleasa auf große Erdöl- und Erdgasfelder gestoßen ist. Das entdeckte Vorkommen im Süden des Landes entspreche mehr als 30 Millionen Barrel Öläquivalent (boe) und damit rund 75 Prozent der Gesamtproduktion des Vorjahres, hatte das Unternehmen Mitte Juni mitgeteilt.

Gefahr für die Umwelt

Nicht überall kommt Freude auf. »Die Offshoreerdgasförderung gefährdet ohne jegliche klimatische, ökologische oder wirtschaftliche Rechtfertigung ein für Rumänien repräsentatives Ökosystem und Teile der Küstenlinie«, erklärte Alin Tanase, Kampagnenkoordinator von Greenpeace Rumänien, am Mittwoch laut dem rumänischen Portal Energynomics. Die Erdgasförderung sei ein »irreparabler Fehler, für den wir alle bezahlen müssen«. Rumänien verfüge über »ein riesiges Potential für saubere Energie«.

Laut dem Portal führen die geplanten Offshoreanlagen von »Neptun Deep« durch zwei Schutzgebiete des Schwarzen Meeres. So würden die beiden Natura-2000-Schutzgebiete ROSPA 0076 und ROSCI 0273 von der Pipelinetrasse auf einer Länge von etwa 2,5 Kilometern beziehungsweise 600 Metern durchquert. Die Pläne für den Bau eines Tunnels und der Pipeline in Küstennähe sähen zudem den Einsatz von Schiffen vor, die in Schutzgebieten ankern müssten, was negative Auswirkungen auf die dortigen Riffe hätte, so Energynomics. Der vorgeschlagene Standort für den Bau der Onshoreanlagen liege im Süden der Gemeinde Tuzla in unmittelbarer Nähe des Touristenortes Costinesti. Greenpeace lade alle, »die dieses zerstörerische Projekt nicht unterstützen, ein, sich uns anzuschließen«, erklärte Koordinator Tanase.