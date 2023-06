Jenseits der US-Blockade

Darko Vojinovic/AP Photo/dpa Streben nach Souveränität: Kubas Präsident Díaz-Canel mit seinem serbischen Amtskollegen Vucic (Belgrad, 21.6.2023)

Kubas Präsident Miguel Díaz-Canel hat deutliche Worte gefunden: Wer vorgebe, den globalen Süden beim Kampf gegen den Klimawandel unterstützen zu wollen, könne nicht zugleich Sanktionen gegen andere Nationen verhängen. Dies erklärte er auf dem an diesem Freitag in Paris zu Ende gehenden Gipfeltreffen für einen neuen globalen Finanzpakt. Díaz-Canel nimmt während einer mehrtägigen Europareise in seiner Eigenschaft als Vorsitzender der Gruppe der 77 plus China an dem vom französischen Präsidenten Emmanuel Macron einberufenen Treffen teil.

Die Zielsetzung des Treffens begrüße die Gruppe der 77 plus China, zu der 134 der 193 Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen und 80 Prozent der Weltbevölkerung gehören, erklärte Díaz-Canel. Die Gestaltung einer neuen globalen Finanzarchitektur erfordere aber auch »die Abschaffung von Blockaden und einseitigen Zwangsmaßnahmen, unter denen mehrere Länder des Südens leiden und die ihre Entwicklung beeinträchtigen«, betonte er zugleich, wie die Prensa Latina am Donnerstag meldete. Er verwies darauf, dass sein Land seit mehr als 60 Jahren einer US-amerikanischen Wirtschafts-, Handels- und Finanzblockade unterliegt, die dem Völkerrecht und dem Multilateralismus widerspreche. Der kubanische Staatschef war am Mittwoch abend in Paris eingetroffen, wo er vor Eröffnung des Gipfels von Außenministerin Catherine Colonna empfangen wurde. Auf seiner noch bis Sonnabend dauernden Reise hatte Díaz-Canel zuvor Italien, den Vatikan und Serbien besucht.

Bei einem Treffen mit dem italienischen Präsidenten Sergio Mattarella würdigte der Gast die Position des Landes gegenüber der US-Blockade. Beide Seiten seien übereingekommen, die Wirtschafts- und Handelsbeziehungen sowie die Zusammenarbeit in den Bereichen Kultur, Gesundheit und anderen Sektoren weiter auszubauen. Im Gespräch mit Vertretern der italienischen Wirtschaft ging es dann vor allem um die Förderung von Investitionen durch Maßnahmen wie etwa die Öffnung des kubanischen Groß- und Einzelhandels. Díaz-Canel verwies darauf, dass bereits rund 50 Wirtschaftsvertreter aus Italien in Kuba tätig seien, und hob das Engagement mehrerer Firmen in der Sonder­entwicklungszone Mariel (ZEDM) hervor. Als Beispiel nannte er das Unternehmen Farmavenda, das seit Jahren mit einer umfangreichen Produktpalette auf dem kubanischen Markt vertreten ist.

Beim anschließenden Besuch in Serbien wurden Díaz-Canel, Außenminister Bruno Rodríguez und die anderen Teilnehmer der kubanischen Delegation mit militärischen Ehren empfangen. »Wir sind unabhängige, souveräne Länder, und im Herzen Europas hat Kuba ein Volk, das es unterstützt«, sagte der serbische Präsident Aleksandar Vucic bei einer späteren Zusammenkunft. Er dankte Kuba für seine Unterstützung bei der Verteidigung der territorialen Integrität Serbiens. Belgrad und Havanna vereinbarten eine verstärkte Zusammenarbeit in den Bereichen Gesundheit, Tourismus, Biotechnologie, Landwirtschaft und Sport. Konkret möchte Kuba in Serbien eine breite Palette von Produkten und Arzneimitteln registrieren lassen, darunter Nahrungsergänzungsmittel, Kosmetika sowie Medikamente gegen Krebs und andere Krankheiten. Wie das serbische Wirtschaftsportal Ekapija im vergangenen Jahr bereits meldete, haben die Handelskammern beider Länder einen »Aktionsplans für 2022/2023« vereinbart. Das strategische Ziel Kubas, die Importabhängigkeit von Fertigprodukten zu verringern, sei eine Gelegenheit für serbische Unternehmen, ihre Technologien für die Entwicklung der Produktion der kubanischen Wirtschaft anzubieten, so der Informationsdienst.