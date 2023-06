Neue Phase der Gewalt

Ilia yefimovich/dpa Von israelischen Siedlern zerstört: Ausgebrannte Autos in der Ortschaft Al-Luban (21.6.2023)

Palästinensische Dörfer brennen: Hawara am Dienstag abend, Turmus Aja am Mittwoch. Ultrarechte israelische Siedler wollen die Palästinenser lehren, wer die Herren im Land sind. Die Aufforderung des rassistischen Ministers Bezalel Smotrich von Anfang März, Hawara auszuradieren, fällt bei ihnen auf fruchtbaren Boden. Und die israelische Besatzungsarmee leistet ihren Beitrag zur Verschärfung der Gewalt. Seit Mittwoch abend werden, wie schon seit Jahren im Gazastreifen und in der besetzten Westbank zum letzten Mal in der zweiten Intifada 2000 bis 2003, verdächtige palästinensische Aktivisten mittels Drohnen oder aus »Apache«-Hubschraubern heraus getötet – »neutralisiert«, wie die Armee formuliert.

Diese letzte Phase der Besatzungsgewalt begann am Montag, als die Armee mit Dutzenden gepanzerten Fahrzeugen in das Flüchtlingslager Dschenin und dessen Umgebung eindrang. Man wollte, so die Armee, Bewohner des Flüchtlingslagers, »Terroristen«, verhaften. Die Menschen im Lager leisteten erbittert Widerstand. Eine regelrechte Schlacht entwickelte sich zwischen dem militärisch weit überlegenen israelischen Kommando und den palästinensischen Widerständlern. Vier Palästinenser wurden getötet, viele wurden verletzt, einige davon schwer. Auch der UN-Menschenrechtskommissar Volker Türk sprach von »extralegalen Tötungen«. Inzwischen ist die Zahl der Opfer in Dschenin auf sieben gestiegen, darunter ein fünfzehnjähriges Mädchen.

Die militanten Palästinenser konnten mehrere gepanzerte Fahrzeuge anzünden oder sprengen, israelische Soldaten und Offiziere wurden verletzt und saßen fest. Die Armee rückte gegen den unerwarteten Widerstand mit Hilfe der Kampfhubschrauber und Drohnen an, um die umzingelten Soldaten sowie sieben Verletzte zu evakuieren. Dazu wurde aus den Hubschraubern rücksichtslos in die Menge gefeuert: fast 100 Personen, in der Mehrzahl Zivilisten, wurden verletzt, mehr als 20 schwer oder lebensgefährlich.

Am nächsten Tag folgte fast zwangsläufig die palästinensische Reaktion. Bewaffnete Palästinenser griffen eine Tankstelle unterhalb der Siedlung Eli, auf halbem Weg zwischen Ramallah und Nablus gelegen, mit israelischen Maschinengewehren an und töteten vier Siedler. Zwei Siedler, wie fast alle bewaffnet und geübte Schützen, erschossen einen der Palästinenser. Ein zweiter, der flüchten konnte, wurde nur Stunden später weiter im Norden von der Armee erschossen.

Was passiert im von Israel seit 1967 besetzten Palästina? Die Gewalt von Armee und Siedlern hat in den vergangenen Jahren stark zugenommen. Fast täglich werden Palästinenser, darunter Jugendliche und Kinder, getötet. Die Täter werden praktisch nie bestraft. Der palästinensische Widerstand dagegen wächst zunehmend, vor allem in den Gebieten, in denen die palästinensische Regierung, die »Sulta«, wie sie die Palästinenser nennen, keine Kontrolle mehr hat: im Norden in Dschenin und Nablus, im Süden in und um Hebron. Die »Sulta« kooperiert nach wie vor mit Israel und fungiert als dessen Polizei. Gleichzeitig unterdrückt sie die Bevölkerung und versucht, jede Art von Kritik zu verhindern.

Die palästinensische Gesellschaft fordert jedoch Widerstand gegen die Besatzung. In Dschenin und Nablus und vor allem in den Flüchtlingslagern nehmen fast alle geschlossen an diesem Widerstand teil. Und er wird zusehends besser bewaffnet, ist stärker verankert in der Bevölkerung und wird von wohl allen politischen Organisationen unterstützt. Die Zeit, in der einzelne junge Männer mit Messern auf israelische Siedler oder Soldaten und manchmal auf Zivilisten in Israel losgingen, ist vorbei.

Die ultrarechte Regierung unter Premierminister Benjamin Netanjahu und die Siedler meinen, die Chance sei gekommen, die gesamte Westbank zu annektieren und möglichst viele Palästinenser zu eliminieren oder zu vertreiben. Sie vergessen dabei, dass der palästinensische Widerstand auch nach mehr als 50 Jahren Besatzung ungebrochen ist. Weder die Zerstörung von Häusern durch die Armee wie in der Nacht auf Donnerstag in Nablus noch die Expansion der Siedlungen wie zuletzt in Eli werden dies ändern.