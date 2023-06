Unterstützung verweigert

imago images/ZUMA Press Bald kommen sie vor Gericht: Ausländische IS-Kämpfer in Nordostsyrien (Hasaka, 10.11.2019)

Tausende Kämpfer der Dschihadistenorganisation »Islamischer Staat« (IS) sitzen noch in Gefängnissen der Autonomen Verwaltung von Nord- und Ostsyrien (AANES), viele davon sind aus dem Ausland. Die Selbstverwaltung muss für die Betreuung, Versorgung und Bewachung der rund 4.000 ausländischen Islamisten aufkommen, nun sind Gerichtsverfahren zur Verurteilung der Dschihadisten geplant, ein von der AANES vorgeschlagenes internationales Tribunal konnte wegen fehlender Beteiligung anderer Länder nicht stattfinden.

»Um Gerechtigkeit zu erreichen und die Opfer zu würdigen, hat die Selbstverwaltung beschlossen, offene, faire und transparente Gerichtsverfahren gegen inhaftierte IS-Angehörige aus dem Ausland zu beginnen«, steht in einer Erklärung von Mitte Juni.

Da auch IS-Kämpfer aus Deutschland angeklagt werden sollen und die Bundesrepublik der sogenannten Internationalen Allianz gegen den IS angehört, fordert die Selbstverwaltung auch von der Bundesregierung, dass diese sich an den Gerichtsverfahren und an den anfallenden Kosten beteiligt.

Gökay Akbulut, migrationspolitische Sprecherin der Fraktion Die Linke im Bundestag, fragte daher in der parlamentarischen Fragerunde am Mittwoch nach einer möglichen Beteiligung an den anfallenden Kosten für die Inhaftierung sowie für eine Einrichtung eines Tribunals. Sie fragte zudem nach der konsularischen Betreuung der aus Deutschland stammenden Gefangenen.

Doch anstatt konkrete Unterstützung anzubieten, stellt die Bundesregierung in ihrer Antwort, die der jungen Welt vorliegt, selbst Forderungen: »In diesem Zusammenhang und auch mit Blick auf frühere Ankündigungen der sogenannten kurdischen Selbstverwaltung bezüglich einer Strafverfolgung vor Ort hat die Bundesregierung deutlich gemacht, dass die Einhaltung internationaler Standards bei derartigen Verfahren von großer Bedeutung ist.« In ihrer Antwort bezieht sich die Bundesregierung auf ein Treffen der US-geführten »Anti-IS-Koalition« in Riad, bei dem »im Jahr 2023 voraussichtlich mindestens 100 Millionen Euro für zivile Anti-IS-Maßnahmen mobilisiert werden sollen«. Damit bliebe Deutschland zweitgrößter Geber nach den USA. Seit die deutsche Botschaft 2012 in Damaskus geschlossen wurde, gebe es keine konsularische Betreuung für die Gefangenen in Syrien mehr.

Groß war der Jubel, als vor vier Jahren die letzten Orte durch Selbstverteidigungseinheiten in Nordostsyrien vom IS befreit wurden. Danach jedoch wurde die Selbstverwaltung von vielen Staaten im Stich gelassen. Die eigenen Dschihadisten zurücknehmen, möchten die wenigsten Länder. Auch die rund 50.000 Frauen und Kinder von IS-Mitgliedern in Lagern werden nur tröpfchenweise zurückgeholt. Vergeblich hatte die Autonomieverwaltung die Herkunftsstaaten der ausländischen Kämpfer aufgefordert, diese bei sich vor Gericht zu stellen.

Das Rojava Information Center, eine unabhängige, ehrenamtlich tätige Organisation mit Sitz im Nordosten Syriens, sagte am Donnerstag gegenüber junge Welt: »Deutschland hat die Verpflichtung, sich mit dem gefährlichen menschlichen Erbe des Kalifats zu befassen, weitgehend an den Ort und die Menschen ausgelagert, die finanziell und logistisch am wenigsten dazu in der Lage sind. Die Untätigkeit bei der Rückführung zeigt die stillschweigende Akzeptanz des wachsenden Sicherheitsrisikos hier.« Bislang habe es kein offizielles Angebot zur Unterstützung der angekündigten IS-Prozesse der AANES gegeben. Die Haltung des NATO- und Koalitionsmitglieds Türkei verschärfe die Situation zusätzlich.

»Was die Art und die Verfahren der gegen die Inhaftierten durchzuführenden Gerichtsverfahren anbelangt, werden diese mit Sicherheit nie weit von internationalen Standards entfernt sein«, erklärte Abdulkerim Omer, Repräsentant der AANES in Europa, am Donnerstag im jW-Gespräch. Es stände fest, dass die Todesstrafe im Rahmen des Gesellschaftsvertrags der Autonomen Verwaltung abgeschafft sei und die Prozesse öffentlich und vor den internationalen Gremien und Parteien stattfinden werden, so Omer. Mit oder ohne Unterstützung der Bundesregierung.