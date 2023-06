Streik und Blockade

Javier Vázquez/EUROPA PRESS/dpa

Am ihrem zweiten Streiktag haben Metallarbeiter in der nordspanischen Stadt Vigo (Galicien) die Metalltechnologiemesse Mindtech erfolgreich boykottiert. Tausende Arbeiter versammelten sich am Messezentrum und blockierten Eingänge sowie Verkehrswege zum Flughafen Peinador. Bereitschaftspolizisten wollten die Arbeiter am Vormarsch hindern (Foto), die Tageszeitung Voz de Galicia zeigte auf ihrer Internetseite am Donnerstag Videos von teilweise brennenden Barrikaden. Laut Voz war das Messezentrum am Morgen »praktisch leer«, die Eröffnung verzögerte sich. (jW)