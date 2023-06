»Drei zentrale Akteure müssen kooperieren«

Markus Scholz/dpa Gewerkschafter demonstrieren für Frieden und Abrüstung (Hamburg, 22.4.2019)

Bei einer zweitägigen Konferenz im Hanauer Gewerkschaftshaus diskutieren Sie an diesem Freitag, welche Rolle Gewerkschaften in der Friedensbewegung spielen können. Wie ist das bisherige Verhältnis der beiden?

Das ist ein gutes, historisch gewachsenes Verhältnis. Gewerkschaften sind vielfach vor Ort das infrastrukturelle Rückgrat der Friedensbewegung, beispielsweise bei Ostermärschen oder zum Weltfriedenstag. Aber es ist wichtig, die inhaltliche Debatte zur Einordnung des Ukraine-Kriegs stärker mit voranzutreiben.

Die Sanktionen als Antwort auf den russischen Angriff führten zu Angebotsschocks und großen Preissteigerungsraten. Regierung und Kapitalseite warnen vor einer »Lohn-Preis-Spirale«. Stoßen Forderungen nach Inflationsausgleich und höheren Löhnen auf Solidarität?

Tatsächlich ja. In den Tarifauseinandersetzungen, die wir jetzt hatten, hat es in der Bevölkerung Rückhalt gegeben, weil in den letzten drei Jahren deutlich geworden ist, dass das Geld bei den Leuten immer knapper wird.

Die Gewerkschaften kritisieren, dass sich die Gegenseite bis zuletzt weigert, vernünftige Angebote vorzulegen. Verhandlungen mit der Deutschen Bahn sind gerade geplatzt. Sind das Anzeichen sich verschärfender Verteilungskämpfe?

Absolut, die spitzen sich insbesondere auch zu, wenn es um den öffentlichen Dienst geht. Vor dem Hintergrund eines 100-Milliarden-Euro-Sondervermögens für die Bundeswehr ist das eine große Ungerechtigkeit, die auch zu einer Politisierung von Arbeitskämpfen führt. Da ist es bemerkenswert, dass ein guter Abschluss gelungen ist und zugleich die Angriffe der Arbeitgeber zurückgewiesen werden konnten.

Die Gewerkschaftsspitzen stützen im wesentlichen den Kurs der Bundesregierung bei Militärhilfen für die Ukraine. Gibt es dagegen Protest von der Basis?

Den Konflikt Basis–Spitze sehe ich nicht. Aber es gibt in der gesamten Gewerkschaftsbewegung unterschiedliche Einschätzungen zu diesem Krieg. Ich sehe vor allem eine große Unsicherheit, weil die Kolleginnen und Kollegen merken, dass das auch ein gewisses Spaltungspotential bietet. Aus der Perspektive der abhängig Beschäftigten ist völlig klar, dass Kriege immer die Bedingungen für Verteilungskämpfe verschlechtern. Wir müssen daher das politische Mandat der Gewerkschaften über die Branchen hinaus stark machen und für eine schnelle Beendigung dieses Krieges auf diplomatischem Wege eintreten.

Auch mit politischem Streik?

Die Diskussion zum politischen Streik muss wieder stärker geführt werden.

In Ostdeutschland sollen neue Rüstungsfabriken angesiedelt werden. Kann die Forderung nach Konversion noch ein verbindendes Element von Gewerkschaften und Friedensbewegung sein?

Der gemeinsame Blick darauf ist etwas verlorengegangen. Aber Rüstungskonversion ist tatsächlich etwas, worüber wir diskutieren müssen. Insgesamt müssen wir Schnittmengen sichtbar machen zwischen Gewerkschaften, Friedensbewegung und Klimabewegung. Das sind die drei zentralen Akteure, die jetzt zusammenkommen müssen.

Die Partei Die Linke ist in der Friedensfrage gespalten. Schwächt das den Druck von links?

Diese unterschiedlichen Stimmen, die da aus der Partei kommen, schwächen eine gemeinsame linke Strategie. Wenn es überhaupt eine Partei gibt, die das Potential hat, die Friedensbewegung zur Einigung zu bringen, dann ist es Die Linke. Sie braucht dabei aber den Schulterschluss mit der Klimabewegung, mit den Gewerkschaften. Die Spaltung innerhalb der Partei führt de facto dazu, dass die Friedensbewegung alleingelassen wird. Und das geht nicht.

Apropos Schulterschluss: Die Regierung neigt dazu, in Krisen die Industrie zu stützen und den Dienstleistungssektor fallenzulassen. Wird darüber in den Gewerkschaften diskutiert?

Die Verteilungskämpfe, egal wo sie geführt werden, wirken sich auf die gesamte Gewerkschaftsbewegung aus. Als ich noch beim DGB in Hanau regionale Geschäftsführerin war, sagte ich insbesondere zu den Kollegen der Metall- und Elektroindustrie: »Ihr seid die Tariflokomotive.« Jetzt erleben wir aber, dass es die Dienstleistungsgewerkschaften sind, die in diesem Jahr wirklich sehr gute Abschlüsse gemacht haben.