Brotkrümel für die Welt

Shakeel Ahmed/Anadolu Agency/picture alliance/AA Vor Wirbelsturm »Biparjoy« geflohene Menschen vor einer Lebensmittelausgabe in Pakistan (15.6.2023)

Seit Donnerstag geht es in Frankreichs Hauptstadt um Klimawandel und globale Armut. Angeblich soll beides künftig mit einem »solidarischen Finanzsystem« bekämpft werden. Mit von der Partie sind Staatsoffizielle aus aller Welt, Vertreter der EU, Banker sowie das Spitzenpersonal internationaler Organisationen wie Weltbank und UNO. Ausgerechnet Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron hatte zu der Zusammenkunft eingeladen. Also einer, der sich als Investmentbanker und neoliberaler Vorkämpfer vor allem mit asozialen Finanzsystemen und Armutsverschärfung auskennt.

Paris etabliert sich als geschichtsträchtiger Austragungsort für Placebogipfel, so wurde dort schon 2015 das vielzitierte Klimaschutzabkommen mit dem 1,5-Grad-Ziel unter Dach und Fach gebracht. Daraus wird offensichtlich nichts. 2021 folgte ein wirkungsloser Gipfel zur Finanzierung der afrikanischen Wirtschaft. Nun tummeln sich die Spitzen der Weltpolitik und -wirtschaft erneut in der französischen Metropole – diesmal, um die Folgen des bisherigen Versagens einzudämmen. Klar war allerdings schon im Vorfeld: Verbindliche Beschlüsse wird es nicht geben. Und wenn, würde sich eh keiner dran halten. Dafür gibt es große Worte und viel Pathos.

Hoffen dürfen Vertreter des globalen Südens auf ein paar Almosen von den Hauptverursachern des Klimawandels. Finanzzusagen für Projekte zur Eindämmung des CO2-Ausstoßes oder zur Anpassung an die neuen Klimaverhältnisse wurden in Aussicht gestellt. Projekte, die die Menschen in von Dürren, Hitze, Bränden oder Überflutungen gebeutelten Regionen dringend brauchen. Projekte, in die aber vor allem Kapital aus dem Norden fließen wird und mit denen vor allem Banken und Konzerne im globalen Norden Profite machen werden. Projekte also, die dazu beitragen, bestehende imperialistische und kolonialistische Strukturen zu stärken.

Der Gipfel wird also – anders als von seinen Protagonisten behauptet – nichts dazu beitragen, die wachsende Kluft zwischen Nord und Süd zu überwinden. Auch wenn ein »Leitfaden« für Industriestaaten beschlossen werden soll, der angeblich genau dieses Ziel verfolgt. Ginge es ernsthaft darum, Ungleichheiten – und damit Möglichkeiten kapitalistischer Ausbeutung – abzubauen, hätte kaum der Präsident eines derart kolonialistisch geprägten und mit Weltmachtansprüchen ausgestatteten Landes wie Frankreich dazu eingeladen. Dann würden sich auch kein Bundeskanzler, keine EU-Kommissionspräsidentin und kein Weltbankpräsident teilnehmen. In diesen Ämtern werden Kapitalinteressen des globalen Nordens vertreten, und ihre Inhaber werden einen Teufel tun, die Souveränität und Emanzipation der Unterdrückten zu fördern.

Einen besseren Zugang zu Finanzmitteln für Länder des Südens forderte im Vorfeld der Veranstaltung unter anderem die Entwicklungsorganisation One: »Der Zugang zu unmittelbarer Finanzierung zur Bewältigung von Krisen, die beispielsweise durch die Coronapandemie oder den Klimawandel hervorgerufen wurden, muss für wirtschaftsschwache Länder erleichtert werden. Die Bedingungen der Kreditvergabe für ärmere Länder, sind oftmals unfair reguliert«, so der Direktor von One Deutschland, Stephan Exo-Kreischer. Allerdings könnten die globalen Herausforderungen »nur im Rahmen fairer internationaler Partnerschaften angegangen werden«. Um so bedauerlicher sei es, »dass dieser Gipfel nicht in Kooperation mit einem Partner des globalen Südens ausgerichtet wird«.