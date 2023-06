Schnell umgewöhnen

Lausanne. Bei den Olympischen Winterspielen 2026 wird es in den Sportarten Ski alpin, Skispringen und nordische Kombination Veränderungen geben. Das teilte das IOC am Dienstag abend mit. Bei den Alpinen wird für die Winterspiele in Mailand und Cortina d’Ampezzo die Kombination von einer Teamkombination ersetzt. Ein Athlet des Teams soll demnach die Abfahrt bestreiten, ein weiterer den Slalom. Am Ende zählt die Gesamtzeit auf den beiden von verschiedenen Sportlern bestrittenen Abschnitten. Im Skispringen wird das Männerteamspringen abgeschafft. Statt dessen soll es das sogenannte Superteam mit nur zwei Startern, aber drei Durchgängen geben. In der nordischen Kombination ersetzt der Teamsprint (zweimal 7,5 Kilometer) den Teamwettbewerb – auch hier werden künftig zwei statt vier Starter pro Nation antreten. Im Langlauf sollen für Männer und Frauen alle Distanzen angeglichen werden. (dpa/jW)