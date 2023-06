Wär’ doch schön

Ljubljana. Die deutschen Basketballerinnen stehen erstmals seit 26 Jahren im Viertelfinale einer Europameisterschaft. Das Team von Bundestrainerin Lisa Thomaidis gewann am Dienstag abend in Ljubljana souverän mit 79:69 (44:36) gegen die Slowakei und darf nach dem überzeugenden Erfolg im sogenannten Überkreuzspiel sogar auf eine Medaille hoffen. Im Viertelfinale gegen Mitfavorit Spanien am Donnerstag (20.45 Uhr) wäre ein Sieg aber eine sportliche Sensation. (dpa/jW)