Da musst du hart sein

IMAGO/ANP Schlechte Laune: Jekaterina Alexandrowa

Am Montag waren beim WTA 500 in Berlin lediglich drei Einzel der ersten Runde angesetzt. Alle auf dem Centre Court, dem Steffi-Graf-Stadion. Am Dienstag auf den insgesamt drei zur Verfügung stehenden Courts dafür dann schon imposante 13, darunter die Matches der aktuellen Wimbledonsiegerin Jelena Rybakina, der an Nummer eins gesetzten Aryna Sabalenka und der Titelverteidigerin Ons Jabeur. Selbst wenn das Wetter mitgespielt hätte, wäre das bereits eine sehr ambitionierte Planung gewesen. Die Zehlendorfer wollten keinen Manic Monday wie in Wimbledon, sondern einen Manic Tuesday. Dafür spielte dann das Wetter Wimbledon. Es schüttete ordentlich.

Von den angesetzten 13 konnten dennoch immerhin acht Matches beendet werden. Das Ergebnis, das am meisten aufhorchen ließ, war das Ausscheiden der Titelverteidigerin gleich in der ersten Runde. Jabeur verlor gegen die deutsche Qualifikantin Jule Niemeier 6:7, 4:6. Niemeier ist gefährlich auf Rasen. Letztes Jahr erreichte sie in Wimbledon sensationell das Viertelfinale. Jabeur bewegte sich nach den French Open so agil wie eine Schildkröte.

Währenddessen spielte auf dem Court eins Jekaterina Alexandrowa gegen Ljudmila Samsonowa (Turniersiegerin in Berlin 2021). Alexandrowa hatte noch am Sonntag gegen Weronika Kudermetowa in den Niederlanden im Finale des 250ers in ’s-Hertogenbosch, das es seit 1996 gibt, mit 7:6 im dritten Satz ihren Titel verteidigt. Es war nicht nur deshalb eine schwere erste Runde in Berlin. Alexandrowa war sauer, feuerte schimpfend den Ball auf den Boden, nachdem sie ihr Aufschlagspiel zum 4:3 im zweiten Satz nach abgewehrtem Breakball durchgebracht hatte. Der Court eins ist zwar schön publikumsnah und hat einen ebenso makellosen Rasen wie das Steffi-Graf-Stadion, aber er ist sehr, sehr laut. Die Zehlendorfer sind ziemlich unruhig – quasseln und zappeln unentwegt; der Promolärm, der Servus TV-Quatsch und die Musik vom Centre Court schallen ungefiltert herüber, und direkt nebenan auf Court zwei, unter der Tribüne der VIP-Area, spielten parallel auch noch Nadia Podoroska und Rebeka Masarova um den Einzug in die zweite Runde. Von ganz kleinen Turnieren ist man das als hartgesottener Profi natürlich gewohnt. Aber auf einem WTA 500, das sich weltläufig gibt? Alexandrowa gewann ihr Match noch glatt in zwei Sätzen.

Direkt danach folgte die belarussische Begegnung zwischen Wiktoryja Asaranka und Aljaksandra Sasnowitsch. Da waren auch Podoroska und Masarova nebenan noch immer zugange. Fertig wurden sie am Dienstag alle nicht mehr. Nach neun Uhr abends kann bei der Zehlendorfer Luftfeuchtigkeit auf dem dann immer glitschiger werdenden Rasen nicht mehr ohne Verletzungsgefahr gespielt werden. Beide Spiele mussten abgebrochen werden. Sogar regelgerecht mit einer geraden Anzahl an gespielten Games im Satz (in diesem Fall jeweils beim Stand von 1:1). Immerhin. Schließlich weiß man von Sir Andy Murray: »Nobody knows the fucking rules«.