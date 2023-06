Auf dem letzten Schiff

Archiv FC St. Pauli Museum Ein junger Mann von 17 Jahren: Max Kulik (hinten, 3. v. l.) in der ersten Mannschaft des Hamburg-St. Pauli Turnvereins (1915)

Er war ein talentierter Fußballer und ein begabter Arzt. In einer anderen Zeit hätte er in seiner Heimatstadt Hamburg ein ruhiges Leben als anerkanntes Mitglied der Gesellschaft führen können. Doch der 1898 auf St. Pauli geborene Max Kulik war Jude, und so war sein Leben geprägt von Verfolgung und Flucht. Sein Name ist in Hamburg weitgehend in Vergessenheit geraten. Daran will das FC-St.-Pauli-Museum am Millerntor etwas ändern: In der Sonderausstellung »Fußball. Flucht. Exil.«, die am vorigen Freitag eröffnet wurde, wird das Leben Max Kuliks mit vielen bisher nicht gezeigten Fotos und Dokumenten nachgezeichnet.

»Unserem Team ist die erste umfassende Rekonstruktion der Biographie eines jüdischen Fußballers aus St. Pauli gelungen«, erklärte Projektleiter Christoph Radtke im Gespräch mit jW. Bisher sei wenig bekannt gewesen über jüdische Mitglieder des FC St. Pauli und seines Vorgängervereins St. Pauli Turnverein (SPTV). In mühsamer Kleinarbeit hätten er und sein Team die verfügbaren Informationen über das Leben Kuliks zusammengetragen, sichteten etwa alte Vereinszeitungen und Protokolle. Seine Biographie sei in gewisser Weise exem­plarisch, berühre Knotenpunkte der deutschen jüdischen Geschichte, so Radtke.

Im Sommer 1913, so die Recherchen, trat Kulik als 15jähriger in die Fußballabteilung des SPTV ein, aus der 1924 der FC St. Pauli hervorging. Innerhalb eines Jahres rückte der kleine, aber flinke Stürmer von der Jugendabteilung in die Stammelf der ersten Mannschaft auf, avancierte dort zum Leistungsträger. Im Frühjahr 1916 machte Max Kulik seinen Schulabschluss, zog ein Jahr später, mit 18 Jahren, in den Ersten Weltkrieg. In der Fußballmannschaft seines Regiments spielte er zeitweise Seite an Seite mit HSV-Stürmerstar Otto »Tull« Harder, der später bei der Waffen-SS und als Aufseher in mehreren Konzentrationslagern »Karriere« im Nazistaat machen sollte.

Nach Kriegsende studierte Kulik in Berlin einige Semester Medizin, verstärkte damals die Reihen von Vorwärts 90 Berlin. Im Frühjahr 1920 kehrte er nach St. Pauli zurück und setzte sein Studium an der Uni Hamburg fort. Als Student absolvierte er regelmäßig Spiele für die Erste Mannschaft des Eimsbütteler Turnverbands (ETV), seine sportlich erfolgreichste Zeit. Die Fußballer des ETV waren in den 20ern erstklassig. Im Sommer 1920 siegte der ETV in einem Freundschaftsspiel gegen Rapid Wien, die in den zwanziger Jahren als »beste Mannschaft des Kontinents« gilt.

Ende 1921 beendete Kulik seine aktive Laufbahn, widmete sich seinem Beruf als Arzt. Er arbeitete im Freimaurerkrankenhaus an der Sternschanze, eröffnete 1926 eine eigene Praxis, in der er vor allem als Geburtshelfer aktiv war. Kulik publizierte zudem diverse sportmedizinische Fachartikel und hielt Vorträge bei Fußballvereinen. »Man kann ihn als einen Vorreiter der modernen Sportmedizin bezeichnen«, sagte Radtke.

Nach 1935 wurde Max Kulik von den faschistischen Behörden in der Ausübung seiner Tätigkeit als Arzt stark behindert. Im Februar 1938 wurde er von der Gestapo verhaftet und für fünf Tage im Konzentrationslager Fuhlsbüttel interniert. Er kam unter der Auflage frei, Deutschland sofort zu verlassen. Mit seiner Frau Louise floh Kulik über Paris und Marseille nach Casablanca.

Im Mai 1941 gelang dem Paar auf einem der letzten Schiffe, die den Hafen von Marseille verließen, die Flucht. Über Trinidad schaffte er es nach New York, wo er sich ein neues Leben aufbaute und bereits nach kurzer Zeit wieder erfolgreich als Arzt praktizierte. 1943 eröffnete er eine eigene Praxis in Man­hattan. Max Kulik starb am 8. September 1959 mit 61 Jahren in New York. Nach Radtkes Recherchen beging er Suizid, wie seine beiden Brüder. »Wir haben mit Verwandten in den USA gesprochen. Demnach waren Depressionen tief in der Familie verankert«, berichtete Radtke. Er habe wohl das Erlebte irgendwann nicht mehr ertragen.