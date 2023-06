Weiter wachsen

Der Kurator und Dramaturg Rolf C. Hemke wird das Kunstfest Weimar für weitere zwei Jahre künstlerisch leiten. Das teilte der Generalintendant des Deutschen Nationaltheaters, Hasko Weber, am Mittwoch mit. Das Festival für zeitgenössische Künste sei einzigartig in Ostdeutschland und in den vergangenen fünf Jahren gewachsen. (dpa/jW)