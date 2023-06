Eine für alle

Die Mediengruppe VRM mit mehreren Tageszeitungen im Rhein-Main-Gebiet bekommt eine neue Chefredakteurin. Zum 1. Juli übernimmt Jule Lumma als Chefredakteurin und Mitglied der Geschäftsleitung von ihrem Vorgänger Lutz Eberhard, wie das Medienhaus am Mittwoch in Mainz mitteilte. Sie war bislang als Vizechefredakteurin unter anderem für die technische Neuausrichtung in der Redaktion zuständig. Zur VRM gehören unter anderem Allgemeine Zeitung, Wiesbadener Kurier, Darmstädter Echo und Wetzlarer Neue Zeitung. Die Medien haben nach eigenen Angaben eine Auflage von mehr als 245.000 Exemplaren. (dpa/jW)