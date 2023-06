Deutscher Humor

Der Streamingdienst Prime Video von Amazon hat für diesen Herbst die Comedyserie »Last Exit Schinkenstraße« von und mit Bestsellerautor Heinz Strunk (61) angekündigt. Die sechs Episoden handeln von erfolglosen Musikern, die als letzten Ausweg versuchen wollen, eine Schlagerkarriere am Ballermann zu machen. Das teilte der Dienst am Mittwoch mit. »In aller Unbescheidenheit: ›Last Exit Schinkenstraße‹ tritt den Beweis an, dass jenseits teutonischer Comedy-Tristesse, die das Land seit vielen Jahren in Humorlosigkeit erstarren lässt, mal wieder etwas von komischer Relevanz entstanden ist«, sagte Hauptdarsteller und Drehbuchautor Strunk. (dpa/jW)