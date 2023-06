Drei Jubiläen und ein No-Go

Markus Scholz/dpa Betont junge Besetzung: Louis Musin (Romeo) und Azul Ardizzone (Julia) tanzen John Neumeiers Shakespeare-Ballett »Romeo und Julia« (Fotoprobe, 9.6.2023)

Zwei Neuanfänge und ein Todesfall: Das westdeutsche Ballettjahr 1973 hatte es in sich. Im Norden trat der ehrgeizige Choreograph John Neumeier sein Amt als Ballettdirektor der Hamburgischen Staatsoper an. Legendär ist Neumeiers erste »Ballettwerkstatt«, wo er vor lauter Nervosität vergaß, was er sagen wollte. Als er es zugab und sich entschuldigte, gab es Applaus – als Zuspruch. Das Eis war gebrochen: Neumeier macht seither Generationen von Norddeutschen zu enthusiastischen Fans. Jetzt feiert er, mittlerweile zum Ballettintendanten und auch zum dienstältesten Ballettchef der Welt avanciert, sein 50jähriges Jubiläum in Hamburg. Auf dem Festprogramm stehen vier Wochen lang Neumeier-Tänze am Stück, zumeist vom Hamburg-Ballett getanzt.

Die diesjährigen Hamburger Ballettage begannen am 11. Juni mit »Romeo und Julia«. Neumeier kreierte das Shakespeare-Ballett 1971 in Frankfurt am Main und brachte es 1981 in die heutige Form. Es wirkt aber, zumal in einer betont jungen Besetzung, so frisch und zeitlos aktuell, als sei es erst jetzt entstanden. Die Titelheldin wurde mit einer Ballettschülerin aus Neumeiers Talentschmiede besetzt: Azul Ardizzone aus Argentinien ist gerade mal 16 Jahre alt. Für eine Ballerina ist sie außerordentlich jung: Das Kindhafte der Rolle ist sozusagen eins zu eins besetzt. Aber wäre die Künstlerin nicht so gut, hätte das auch schiefgehen können. Ihr Partner ist mit dem Belgier und Brasilianer Louis Musin, 21, ebenfalls mitreißend jung und brillant besetzt: Sein Romeo trägt Züge eines Hamlet. Tatsächlich lässt Neumeier im Stück Schauspieler auftreten und – wie in Shakespeares »Hamlet« – das tragische Ende der Geschichte vorwegnehmen.

Bis zum 9. Juli geht das Spektakel hochkarätiger Aufführungen in Hamburg. Mit dabei: moderne Klassiker wie die »Dritte Sinfonie von Gustav Mahler« und »Die Kameliendame«, aber auch jüngere Neumeier-Werke wie »Ghost Light« und das »Beethoven-Projekt II«. Die »Matthäus-Passion« ist nach vielen Jahrzehnten wieder in der Hauptkirche St. Michaelis zu sehen statt in der Oper – und auch die Ballettschule von Neumeier gab sich schon ein Stelldichein.

Außerdem präsentiert der Tanztitan Neumeier gleich zwei Galas mit internationalen Stars: eine zugunsten seiner Stiftung sowie die traditionelle ­»Nijinsky-Gala«. Gäste kommen wie Alessandra Ferri aus Italien, aber auch vom Tschechischen Nationalballett und vom Stuttgarter Ballett.

Die Stuttgarter Company feiert indes ihr eigenes, ein wenig traurig gefärbtes Jubiläum. Denn am 26. Juni vor 50 Jahren verstarb während eines Rückflugs aus den USA der sagenumwobene Ballettdirektor und Choreograph John Cranko. Der Südafrikaner hatte übrigens Neumeier als Tänzer unter Vertrag, bevor dieser selbst Ballettdirektor wurde. Cranko galt nicht gerade als diszipliniert, was den Konsum von Zigaretten, Alkohol und Tabletten anging. Aber er war so kreativ und findig wie sonst kaum jemand in der Ballettwelt. Sprach man später vom »Hamburger Ballettwunder«, begründete Cranko zuvor das »Stuttgarter Ballettwunder«: Aus einer mittelmäßigen Truppe ohne Stil machte er vielseitiges, lebendiges Choreographietheater.

Zurück zu »Romeo und Julia«. Cranko schuf seine Version schon 1962. Wie Neumeier wählte er die Musik des sowjetischen Komponisten Sergei Prokofjew. Doch während bei Cranko die Buntheit der Gesellschaft im Vordergrund steht, inszenierte Neumeier Machtkämpfe bis an die Grenze zum Bürgerkrieg (ab 27. Oktober wieder in Hamburg).

Die Stuttgarter Version ist ab dem 7. Oktober wieder zu sehen. Ebenfalls im Oktober präsentiert das Stuttgarter Ballett ein neues Buch über seinen Hausgott Cranko: Zu erwarten ist Lobgehudel satt. Ein englischsprachiger Autor war schneller: »Cranko. The Man and His Choreography« von Ashley Killar beleuchtet den Tanzschöpfer mit der Genauigkeit einer wissenschaftlichen Arbeit. An die Standardbiographie »John Cranko« von John Percival (nur noch antiquarisch erhältlich) kommt Killar allerdings nicht heran. Präzise und in packender Wortwahl schildert Percival die innere und äußere Entwicklung Crankos – und nimmt sowohl auf dessen Weggefährten wie auf die einzelnen Werke Bezug.

Von letzteren würde man gern mal wieder solche sehen, die keine Favoriten der Sponsoren sind. Das schwierige Cranko-Stück »Spuren« zum Beispiel schildert das Trauma einer Holocaustüberlebenden. Dass das Publikum bei der Premiere buhte, ist wohl eine Lüge. Denn es buhte laut Percival nach »Green«, dem auf »Spuren« folgenden Stück, in dem die Sudetendeutsche Birgit Keil auftrat – und nicht nach »Spuren«. Aber die angeblichen Buhs für »Spuren« passen so gut ins Schwarz-Weiß-Schema von Erfolg und Misserfolg, dass ein gerade entstehender Spielfilm über Cranko von Joachim A. Lang (»Mackie Messer – Brechts Dreigroschenfilm«) sie zur Wahrheit erklärt.

Trost gibt es am Todestag: ein »Ballettgespräch« mit Zeitzeugen, zum Schwelgen in Erinnerungen. Am 30. Juni lockt dann eine Gala zu Crankos Ehren ins Opernhaus, auf der immerhin ein Ausschnitt aus den »Spuren« zu sehen sein wird. Insgesamt aber verliert das Stuttgarter Ballett an Bedeutung, nicht zuletzt durch niveaulose Arbeiten seiner Jungchoreographen.

Schließlich sorgt auch die Tanztheaterikone Pina Bausch für ein 50jähriges Jubiläum. Sie übernahm nach dem Essener »Folkwang-Ballett« 1973 das Ballett in Wuppertal, das sie in »Tanztheater Wuppertal« umbenannte. Bausch verstarb 2009, wenige Tage nach ihrer Lungenkrebsdiagnose. Ihr aktueller Nachfolger Boris Charmatz setzt gerade seinen eigenen Stil in der Truppe durch, was bei Bausch-Fans für Unmut sorgt.

Das Staatsballett Berlin besorgte hingegen jüngst ein sehenswertes Revival von Bauschs Meisterwerk »Das Frühlingsoper«. Allerdings zeigt das »Strawinsky« benannte Programm auch ein schwaches Werk des Kotschmierers Marco Goecke. Ein eigentlich untragbarer Staatskünstler wird weiterhin gefeiert. Motto: Alles geht, selbst der ­No-Go-Goecke. Prost!