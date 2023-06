Nikito/imago Was beim Schiffsantrieb als Abfall in Luft und Meer gepustet wird, gilt offiziell als teilweise gereinigt

Es ist einer dieser Fälle, da jahrelange Warnungen ignoriert und Jahre später durch fundierte wissenschaftliche Studien doch bestätigt werden: Forschende der Technischen Universität Chalmers in Göteborg haben jetzt nachgewiesen, dass die sogenannten Scrubber, die bordeigenen Abgasreinigungsanlagen auf Handelsschiffen, maßgeblich mitverantwortlich sind für schadstoffbelastete Abwassereinleitung in die Meere.

Seit mehr als 50 Jahren wird in der Schiffahrt eine stinkende, schwarze Pampe als Treibstoff verwendet, als Schweröl bekannt und extrem berüchtigt: Die zähflüssige Masse aus Raffinerieabfällen muss an Bord zunächst erhitzt werden, um die Viskosität zu bekommen, die sie zur Verwendung im Motor benötigt. Weil es sich um Abfall handelt, ist Schweröl – fachlich als High Sulphur Fuel Oil (HSFO) bezeichnet – deutlich billiger als sauberere Treibstoffe: Grund genug für immer noch extrem viele Reeder, HSFO zu verwenden, obwohl dabei aus den Schiffsschloten Emissionen übelster Art geblasen werden. Denn die Abgase enthalten Unmengen von Dreck und Giftstoffen, vor allem – der Name sagt es – Schwefeloxide hoher Konzentration, ferner Rußpartikel, Metallaschen, Stickoxide sowie, nicht zu vergessen, klimaschädliches Kohlendioxid. All das vergiftet vor allem in Küstenregionen Menschen und Umwelt und belastet in der Umgebung großer Schiffahrtswege die marine Ökologie erheblich.

Seit vielen Jahren wird die HSFO-Verwendung deshalb scharf kritisiert, trotzdem war die UN-Schiffahrtsorganisation IMO bis heute nicht in der Lage, die Verwendung dieser Pampe als Treibstoff zu verbieten. Statt dessen wurden zwar Abgasgrenzwerte verschärft, den Reedern zugleich aber Auswege aufgezeigt: Die wurden und werden nämlich nicht verbindlich gezwungen, auf (teurere) sauberere Treibstoffe umzusteigen, sondern haben die Wahl, dies zu tun oder eben die Drecksabgase des HSFO an Bord zu »reinigen« und so diesen Stoff weiter verwenden zu dürfen.

Diese Regel ist wegen des Zeitpunkts ihres Inkrafttretens als »IMO 2020« bekanntgeworden. Die Folge: 2019 und 2020 waren so viele Schiffe wegen Scrubbereinbaus temporär in Werften, dass dies neben der Coronapandemie zu vorübergehenden Kapazitätsengpässen führte. Zwischen zwei und fünf Millionen Euro kostete damals der Einbau einer solchen Anlage in ein bereits betriebenes Schiff – eine durchaus lohnende Investition: Denn HSFO kostete nur rund zwei Drittel des Preises für saubereren Treibstoff, aktuell kann die Differenz, regional abhängig, auch deutlich größer sein.

Aber hier steckt die Tücke wieder im Detail. Ein Scrubber »wäscht« die giftigen Abgase mittels angesaugten Meerwassers und alkalische Zusätze, übrig bleiben Giftschlamm und ein Abwasser, das offiziell als teilweise gereinigt gilt. Während der »Sludge« bis zur Entsorgung im nächsten Hafen an Bord verbleibt, darf das Abwasser häufig ins Meer gepumpt werden. Bereits vor Inkrafttreten von IMO 2020 ist wiederholt, unter anderem auch vom Umweltbundesamt, auf dabei entstehende Gefahren hingewiesen worden. Dies hatte jedoch nur zur Folge, dass einige Häfen und Regionen Einleitungsverbote verhängten, grundsätzlich ist das Ablassen aber – vor allem auf offener See – bis heute erlaubt.

Die aktuelle Studie der schwedischen Stiftungsuniversität Chalmers ist nicht die erste, wohl aber eine der bislang fundiertesten Warnungen: Hier wurden für vier ausgewählte Häfen die Schadstoffkonzentrationen im Meerwasser untersucht, Häfen mit hohem Schiffsverkehrsaufkommen bei gleichzeitig erheblichem Anteil von Schiffen mit Scrubberausstattung. Das Ergebnis war eindeutig: Mehr als 90 Prozent der im Wasser nachgewiesenen Schadstoffe waren dem Abwasser aus Scrubbern zuzuordnen. »Die Ergebnisse sprechen für sich«, wird in der Chalmers-Pressemitteilung die Wissenschaftlerin Anna Lunde Hermansson zitiert: »Eine strengere Regulierung des Abflusswassers aus Wäschern ist von entscheidender Bedeutung, um die Verschlechterung des Zustands der Meeresumwelt zu verringern.« Denn die Scrubberabwässer enthalten neben polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen, Schwermetallen und anderen umweltgefährdenden Stoffen beträchtliche Anteile an Schwefelverbindungen: Jene Stoffgruppe, die aus dem Schiffsabgas entfernt und so aus der Umgebungsatmosphäre ferngehalten werden soll, wird damit ins Meerwasser geleitet und verstärkt dessen Versauerung. Obwohl all dies nicht erst seit der Chalmers-Studie diskutiert wird, ist bislang keine IMO-Initiative für ein totales Einleitungsverbot von Scrubberabwässern bekanntgeworden.