»Diese Bodendenkmale müssen dokumentiert werden«

Jürgen Ritter/imago images Eingangstor des ehemaligen Konzentrationslagers der Nazis im heutigen Oranienburger Stadtteil Sachsenhausen (27.9.2021)

Für Ihr Buch »Lagerland« haben Sie sich archäologisch mit Zwangslagern vor allem des vergangenen Jahrhunderts in Brandenburg befasst. Existieren in dieser Region mehr als anderswo solche Überreste?

Dadurch, dass die ehemalige Reichshauptstadt im Zentrum Brandenburgs liegt und hier viele Industrien konzentriert worden sind, gibt es wahrscheinlich eine höhere Dichte als in anderen Bundesländern. Aber grundsätzlich sind solche Lager überall in Deutschland verbreitet. Es gibt allerdings noch nicht viele Vergleichsmöglichkeiten in der Forschung.

Sie beziehen sich auf Kriegsgefangenenlager des Deutsch-Französischen Krieges von 1870/71 und Vernichtungsstätten der Nazidiktatur – aber auch auf DDR-Grenzanlagen. Was verbindet diese aus Ihrer Sicht?

Wir Archäologen gucken, welche Überreste wir im Gelände finden. Da ist es uns erst mal egal, aus welcher Zeit diese stammen. In dem Buch geht es vorrangig um das 20. Jahrhundert. Da habe ich selbst gestaunt, wie viele unterschiedliche Kategorien zusammenkommen. Als Archäologen haben wir festgestellt, dass die verschiedenen Lager ziemlich ähnlich aussehen. Die materiellen Mittel, um möglichst viele Menschen auf einem Fleck gefangenzuhalten, sahen immer recht gleich aus. Auch die DDR-Grenzanlagen dienten letztlich dazu, größere Menschengruppen am Entweichen zu hindern. Damit behaupte ich aber keine Gleichsetzung der politischen Systeme.

Aber Vernichtungslager sind doch etwas grundsätzlich anderes als Grenzanlagen eines Staates. Wo ist da die Vergleichsebene?

Das ist immer die der Funde. Dem gefundenen Stacheldraht kann man nicht ansehen, wer dahinter saß oder davor Wache hielt. Wir Archäologen nehmen ausdrücklich keine historische und schon gar keine politische Bewertung vor. Wir liefern die materiellen Fakten, die – weil die Zeitzeugen sterben – immer wichtiger werden, um möglichen Relativierungen vorzubeugen.

Sie sprechen für Ostdeutschland vom Problem der doppelten Erinnerung, weil Lageranlagen der Nazis später von der Sowjetarmee genutzt wurden, um Gefangene zu inhaftieren. Wenn sich diese Ebenen archäologisch nicht trennen lassen, welche neuen Erkenntnisse kann dann eine Ausgrabung bringen?

Die materiellen Spuren beleuchten fast immer das alltägliche Leben der Menschen. Und die reagieren immer ähnlich unter den Bedingungen eines Lagers. Zum Beispiel, indem Alltagsdinge zu persönlichen Zwecken umgenutzt werden, um die Erinnerung und Bestätigung der eigenen Identität zu stützen.

Wie unterscheiden sich zum Beispiel Militäranlagen aus der Römerzeit von Lagern aus der Moderne?

Die unterscheiden sich gar nicht groß, da die Methoden über die Jahrhunderte ähnlich blieben. Zur Römerzeit hat man Wall und Graben errichtet. Das war dann mit der Erfindung des Stacheldrahts nicht mehr nötig. Aber grundsätzlich sperrt man immer ein Rechteck ab, und die Leute, die drinnen sind, können nicht mehr raus. Die römischen Legionäre waren auch nicht ganz freiwillig in diesen Anlagen. Nun kennen wir die Leidensgeschichte der Insassen aus den vergangenen Epochen nicht so genau wie die der Lagerinsassen des 20. Jahrhunderts, für die wir einzelne Schicksale nachvollziehen können.

Der Kulturwissenschaftlerin Aleida Assmann zufolge überlagert das Bemühen, einen historischen Ort zu konservieren, der für Menschen mit schwerem Trauma verbunden ist, dessen Authentizität. Wie lassen sich solche Orte erhalten, ohne zum Museum und damit von der Vermittlung überlagert zu werden?

Den authentischen Ort kann man nicht mehr herstellen. Was Assmann beschreibt, ist genau das, was wir beobachten. Das Bestreben, die Orte erlebbar zu machen und Gedenkorte zu schaffen, führt zu Zerstörungen sowie Überprägungen. Da wird zunächst ein Denkmal gebaut, aber dann kommt eine Ideologiewende, zum Beispiel nach der deutschen Einheit. Also brach man ab, was in der DDR gebaut wurde und zerstörte wieder einen Teil der Originalsubstanz. Genau deshalb müssen diese Bodendenkmale archäologisch dokumentiert werden.