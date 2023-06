Corbyn gecancelt

imago images/Justin Ng/Retna Pictures/Photoshot Corbyn spricht auf dem Glastonbury-Festival (Pilton, 24.6.2017)

Der Kampf gegen die Labour-Linke in Großbritannien gewinnt eine hohe Reichweite. Nach der Kampagne gegen die Jeremy-Corbyn-Doku »The Big Lie« hat das Glastonbury-Festival eine geplante Vorführung abgesagt. Die Kampagne wurde nicht vom rechtskonservativen Boulevard geführt, sondern wie so oft in den letzten Monaten von den Getreuen des Parteirechten Keir Starmer selbst, der Labour anführt.

Corbyns Sicht ein »Risiko«

2017, als Corbyn auf dem Höhepunkt seiner Popularität war, trat er beim größten Musikfestival des Landes auf. Zehntausende Besucher des Glastonbury-Festivals riefen rhythmisch: »Oh, Jeremy Corbyn!« Der Slogan ging um die Social-Media-Welt. Die neue Labour-Führung will verhindern, dass sich solche Bilder wiederholen.

Der Dokumentarfilm analysiert das Scheitern des Projekts Corbyn. Zur Weltpremiere des Films, im Januar von der jW in Berlin organisiert, sagte Norman Thomas vom Produktionskollektiv Platform Films: »Wir wollen der Linken auch warnend vor Augen führen, wie teuflisch weit das Establishment geht, wenn man an seiner Macht rüttelt.« Nachdem die Parteirechte Corbyn verhindert hat, will sie nun verhindern, dass gezeigt wird, wie sie ihn verhindert hat. Am Montag veröffentlichte der ehemalige BBC-Journalist, Buchautor und Labour-Mitglied Paul Mason einen Kommentar auf der Onlineplattform Labour List. Darin rief er die Veranstalter auf, die Dokumentation aus dem Programm zu nehmen.

Mason ist im deutschsprachigen Raum vor allem für seine im Suhrkamp-Verlag erschienenen Bestseller über Postkapitalismus und Faschismus bekannt. Zuletzt wandelte er sich zum Stichwortgeber der Labour-Rechten. So forderte er Anfang des Jahres eine Erhöhung der britischen Militärausgaben aufgrund des Konflikts mit Russland. Zugleich sollte Labour unter Starmer eine deutlichere Position einnehmen, die eine NATO-Involvierung in der Ukraine und eine britische Bewaffnung des Landes unterstütze.

Am Montag schrieb er, »der Film präsentiert eine umfassende Verschwörungstheorie über Corbyns Gegner, indem er Zionisten, Juden und Israel als Teil einer Kraft vermengt, die seinen Sturz ›orchestriert‹ hat«. Mason ist sich bewusst, dass die Ausstrahlung des Films zu einem entscheidenden Zeitpunkt für Corbyn und seine Unterstützer kommt, die nach seinem Ausschluss aus Labour und der Entscheidung Starmers, Corbyns Kandidatur bei den nächsten Wahlen zu unterbinden, daran arbeiten, Politik auf Basis eigener Strukturen umzusetzen: »Der Film wird zu einem für Corbyn selbst kritischen Zeitpunkt gezeigt«, schreibt Mason. Denn die Vorführung diene dem »Versuch, die künftige Richtung des Corbynismus außerhalb der Labour Party zu gestalten«.

Mögliche neue Unterstützer sollen Corbyns Version der damaligen Ereignisse nicht sehen können: »Viele Menschen, die neu in die Politik einsteigen, haben keine persönlichen Erfahrungen mit den in diesem Film beschriebenen Ereignissen. Die Jugendlichen, die diesen Sommer die Schule verlassen haben, waren gerade zehn Jahre alt, als Jeremy zum ersten Mal die Führung übernahm.« Es sei »ein Risiko«, so Mason, sie der Sicht Corbyns auszusetzen. Um dieses Risiko für Starmer zu minimieren, müsse Glastonbury also die Ausstrahlung des Films absagen.

Spalten für die Einheit

Die Festivalveranstalter folgten dieser kantigen Aufforderung zur Zensur artig: Weniger als 24 Stunden nach der Wortmeldung gaben sie bekannt, von der Ausstrahlung von »The Big Lie« Abstand zu nehmen, denn es sei »klar geworden, dass es nicht angebracht ist, den Film zu zeigen«. Bei Glastonbury gehe es schließlich um »Einheit und nicht um Spaltung«, so ein Festivalsprecher gegenüber Labour List.

In den vergangenen Monaten hatten bereits andere Organisatoren den Film abgelehnt. Der Gewerkschaftsdachverband TUC weigerte sich, ihn auszustrahlen, und die Campaign Against Antisemitism warnte mögliche Veranstalter, der Film könnte »jüdische Kartenbesitzer abschrecken«.