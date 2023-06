Ermittlung voller Defizite

Thomas Frey/dpa Nach schwerem Behördenversagen: Demonstration vor dem OLG Koblenz (16.11.2022)

Im September 1991 starb der Ghanaer Samuel Yeboah bei einem Brandanschlag auf ein Asylbewerberheim in Saarlouis – Auftakt zu einer Serie von Anschlägen auf Unterkünfte von Geflüchteten. Gut 30 Jahre später soll es jetzt eine parlamentarische Aufarbeitung der »Fehler und Missstände« geben, die damals dazu führten, dass die Ermittlungen im Sande verliefen. Am Mittwoch setzte der Landtag des Saarlandes einen Untersuchungsausschuss ein, der den »Umgang der saarländischen Behörden« mit den Anschlägen bis hinauf zur Regierungsebene untersuchen soll.

Einstimmig, also auch mit den Stimmen der AfD, nahm das Parlament einen entsprechenden Antrag an, den die regierende SPD gemeinsam mit der oppositionellen CDU eingebracht hatte. Es sei damals »nicht richtig hin- und oft weggeschaut« worden, sagte die stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Kira Braun bei der Einbringung des Antrags. Damit müsse Schluss sein. Mit der Einsetzung des Untersuchungsausschusses beginne die politische Aufarbeitung. Ähnlich äußerte sich der stellvertretende CDU-Fraktionschef Roland Theis. Der Ausschuss sei notwendig, weil er die erste externe Untersuchung der damaligen Arbeit der Behörden biete, so Theis.

Im Einsetzungsbeschluss heißt es, die mittlerweile bekannt gewordenen Defizite der früheren Ermittlungen machten »eine Untersuchung der Vorgänge innerhalb der saarländischen Landesregierung und ihrer nachgeordneten Behörden notwendig«. Der Ausschuss solle »Fehler im Handeln und mögliches Unterlassen der saarländischen Landesregierungen und ihrer nachgeordneten Behörden« aufklären.

Nach dem Anschlag in Saarlouis hatten Polizei und Staatsanwaltschaft keinen Täter ermitteln können und das Verfahren nach elf Monaten eingestellt. Erst im Frühjahr 2020 nahm die Generalbundesanwaltschaft die Ermittlungen aufgrund neuer Erkenntnisse wieder auf. Im April dieses Jahres wurde der heute 50 Jahre alte Neonazi Peter S. als dringend tatverdächtig verhaftet, der sich derzeit vor dem Oberlandesgericht (OLG) Koblenz verantworten muss. Durch die neuen Ermittlungen traten die Defizite der Ermittlungen, wie sie zu Beginn der neunziger Jahre geführt worden waren, zutage. Das führte zu einer internen Aufarbeitung in der saarländischen Polizei. Anfang Juni wurde ein zweiter Beschuldigter wegen des Brandanschlags festgenommen, der ehemalige Chef einer rechten Skinheadgruppe.

Landespolizeipräsident Norbert Rupp entschuldigte sich im April dafür, dass »offensichtlich auch Defizite in der damaligen Polizeiarbeit zur Einstellung der Ermittlungen geführt haben«. Die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) äußerte Mitte Juni ihr »tiefes Bedauern über die gemachten Fehler« im Umgang mit dem Tod von Samuel Yeboah. Zugleich kündigte sie einen Entschädigungsfonds für Opfer rassistischer Gewalt an.

Neben dem Anschlag, bei dem Yeboah starb, soll sich der Ausschuss auch mit weiteren Anschlägen und Anschlagsversuchen befassen. Aufgelistet werden im Beschluss: ein versuchter Anschlag auf eine Unterkunft in Saarlouis am 15. Januar 1992, der Angriff auf ein Wohnheim jugoslawischer Flüchtlinge in Schwarzenholz am 12. Juli 1992, ein Brandanschlag auf ein Asylbewerberheim in der Gutenbergstraße in Saarlouis am 29. August 1992, ein versuchter Anschlag auf das Oranna-Heim Saarlouis am 14. September 1992 und ein Brandanschlag auf das Asylbewerberheim Saarwellingen am 22. September 1992. »Diese Verbrechen wurden über Jahrzehnte nicht aufgeklärt und bewegen das Saarland seit nunmehr über 30 Jahren«, heißt es im Beschluss.

Unterdessen haben im Prozess gegen Peter S. am Dienstag zwei Zeugen weite Teile der Anklage bestätigt, wie der SR berichtete. Beide waren Anfang der 90er Jahre in die Neonaziszene von Saarlouis gekommen. Vor dem OLG Koblenz erklärten sie übereinstimmend, dass dort die Anschläge auf Asylbewerberunterkünfte generell begrüßt und auch gefeiert worden seien. Es sei zwar nie offen gesagt worden, aber insbesondere in der »Kameradschaft Saarlautern« sei es ein »offenes Geheimnis« gewesen, dass der Angeklagte Peter S. mit dem Anschlag auf die Saarlouiser Unterkunft etwas zu tun gehabt habe.