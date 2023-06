Größtes Hindernis ist Korruption

Henry Nicholls/Pool via REUTERS Sorgen sich um Wiederaufbau der Ukraine, ohne sich um Entspannung mit Russland zu kümmern: Westliche Chefdiplomatinnen und -diplomaten in London (21.6.2023)

Auf dem Höhepunkt der Kriegshandlungen in der Ukraine sind am Mittwoch die Unterstützer Kiews in London zu einer zweitägigen Geberkonferenz zusammengekommen, um über den Wiederaufbau des zerstörten Landes zu beraten. Wie schon im vergangenen Sommer bei der Vorläuferveranstaltung im Schweizer Lugano steht dabei laut dpa die Frage im Mittelpunkt, »wie privatwirtschaftliche Unternehmen dazu ermutigt werden können, in dem vom russischen Angriffskrieg gebeutelten Land zu investieren«.

Zum Auftakt kündigte der britische Premierminister Rishi Sunak an, Investitionen mit staatlichen Garantien in Höhe von umgerechnet mehreren Milliarden Euro vor Risiken absichern zu wollen. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sagte, die EU werde der Ukraine für die kommenden drei Jahre 50 Milliarden Euro bereitstellen. US-Außenminister Antony Blinken versprach mehr als 1,3 Milliarden Dollar zusätzlich. 520 Millionen Dollar sollen allein in eine Modernisierung der Stromversorgung investiert werden.

Deutschland stellt der Ukraine der Agentur Reuters zufolge im laufenden Jahr weitere 381 Millionen Euro für humanitäre Hilfe zur Verfügung. Damit sollen etwa Generatoren zur Stromerzeugung, Lebensmittel und Zelte für Geflüchtete und Obdachlose finanziert werden, wie das Auswärtige Amt per Twitter im Umfeld des Londoner Treffens mitteilte.

Auch unabhängig von der Geberkonferenz lässt sich die EU nicht lumpen und unterstützt die Kriegführung Kiews, wie AFP am Mittwoch mitteilte. Während ihre Präsidentin in London weilte, stockte die EU-Kommission am gleichen Tag bei einer Zusammenkunft in Brüssel den gemeinsamen Militärhilfefonds um weitere 3,5 Milliarden Euro auf – vor allem für die Ukraine.

Ob diese Investition sich lohnt, ist fraglich. Der in London per Video zugeschaltete ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij kam nicht umhin, zuzugeben, dass sich die militärische Lage in der Ukraine gegenwärtig »schwierig« gestalte (siehe Seite 3). Das ist nicht der einzige Wermutstropfen für Kiew. Bei dem Brüsseler Treffen wurde auch ein Zwischenbericht zur Frage eines EU-Beitritts vorgestellt. Demnach erfüllt die Ukraine bisher erst zwei von sieben Kriterien, deren Einhaltung Voraussetzung für einen Start von Beitrittsverhandlungen ist. Haupthindernis sei die in Kiew verbreitete Korruption.