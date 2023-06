»Die Regierung hat es verpennt, sich zu kümmern«

Becker&Bredel/imago images Pädagogische Arbeit für Kinder mit besonderen Bedürfnissen wurde jahrzehntelang vernachlässigt (Püttlingen, 26.8.2020)

Lehrerinnen und Lehrer an Förderschulen müssen in Rheinland-Pfalz Zwangsversetzungen ertragen. Damit reagiert die Landesregierung auf den akuten Mangel beim sonderpädagogischen Personal. Wie konnte es zu dem überhaupt kommen?

Hintergrund für den entstandenen Mangel ist, dass vor allem im Norden von Rheinland-Pfalz kaum Sonderpädagoginnen und -pädagogen ausgebildet wurden. Im Süden des Bundeslandes war das Problem weniger eklatant. Studierende bauen sich aber dort ihr Umfeld auf, wo sie ihren Beruf erlernen. Meist wollen sie da bleiben und arbeiten. Deshalb mangelt es im Norden an Fachkräften, um Inklusion an Schulen zu realisieren. Die Landesregierung, in Rheinland-Pfalz eine Ampelkoalition, hat sich demzufolge gedacht, in sogenannten Wellen Personal vom Süden in den Norden zu versetzen. In einer ersten Welle plant sie, etwa 75 Förderlehrkräfte an Schulen im anderen Teil des Landes zur Arbeit zu dirigieren. Für die folgenden Jahre wurde noch keine Anzahl genannt. Es könnten Hunderte sein. Die allgemeine Dienstaufsichtsbehörde hat das mit Schulleitungen besprochen. Eine konkrete Auswahl ist noch nicht getroffen. Besonders verbeamtete Kolleginnen und Kollegen werden sich gegen diese Zwangsversetzung kaum wehren können. Der Dienstherr kann festlegen, wo er sie am dringendsten braucht.

Was kommt damit auf die betroffenen Förderlehrerinnen und -lehrer zu?

Da der öffentliche Nahverkehr in Rheinland-Pfalz schlecht ausgebaut ist, könnten sie etwa zwei bis drei Stunden zur Arbeit und wieder zurück benötigen. Fürs Pendeln geht viel Zeit verloren, zusätzliche Kosten entstehen. Eine gleichermaßen unliebsame Option wäre, mit Sack und Pack umzuziehen, sich ein komplett neues Umfeld aufzubauen. Der Partner, die Kinder et cetera würden darunter leiden. Das bitterste aber ist: Man hat es nicht für nötig gehalten, in einen Dialog mit den potentiell Betroffenen zu treten, um Lösungsmöglichkeiten zu besprechen. Das Förderlehrpersonal wird vor vollendete Tatsachen gestellt.

Und wer trägt die Verantwortung dafür?

Die Zwangsversetzungen haben damit zu tun, dass Ministerpräsidentin Maria Luise Dreyer und Bildungsministerin Stefanie Hubig, beide von der SPD, es jahrelang verpennt haben, sich um angemessene Ausbildungsmöglichkeiten für Förderlehrerinnen und -lehrer zu kümmern, obgleich Inklusion an Schulen schon lange als immens wichtiges Thema in der Debatte ist.

Gibt es Beschwerden der betroffenen Lehrkräfte?

Sie werden protestieren, viele von ihnen sind in der GEW organisiert, aber – wie gesagt – weigern können sich verbeamtete Lehrkräfte nicht.

Was kann Die Linke in dem Fall tun?

Wir sind im Gespräch mit Schulleitungen und Betroffenen; werden letztere mit allen Mitteln unterstützen, ihnen Vernetzungsmöglichkeiten eröffnen. Wir werden ihre Fragen aufnehmen und ans Bildungsministerium weiterleiten. Anfragen im Landtag können wir nicht stellen, weil wir dort nicht vertreten sind.

… weil Ihre Partei aus der Landtagswahl 2021 mit 2,5 Prozent hervorging.

Unser Landesvorstand arbeitet daran, sich in Rheinland-Pfalz mit linker Politik zu profilieren. Wir werden aufzeigen, dass es – wie man insbesondere gerade auch an der von uns kritisierten Bildungspolitik sehen kann – eine tatkräftige Opposition im Landtag braucht.

Beim Thema Lehrermangel wird insgesamt nicht genug getan. Selbst wenn aktuell aufgrund des Fachkräftemangels Lehrerinnen und Lehrer nicht mehr im Sommer in die Arbeitslosigkeit geschickt werden: Von guten Arbeitsbedingungen kann keine Rede sein. Es ist ein Mythos, zu behaupten, die Landesregierung würde sich um Inklusion kümmern. Der Anspruch an adäquate Betreuung scheitert an der tatsächlichen Ausstattung und Ausgestaltung. Die Landesregierung muss umgehend Maßnahmen einleiten, um dem Mangel an Lehrkräften entgegenzuwirken und dem Anspruch an Inklusion gerecht zu werden. Es muss investiert und ausgebaut werden, vor allem auch in den ländlichen Regionen.