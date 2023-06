IMAGO/Andreas Gora

Nachdem es am Sonntag auf dem kleinen, wunderschönen Court eins schon im Qualifying zwischen Wera Swonarjowa und Eugenie Bouchard zu einem Match zwischen zwei ehemaligen Wimbledon-Finalistinnen kam, gab es das am Montag gleich in der ersten Runde des WTA 500 in Berlin-Grunewald schon wieder. In tschechischer Variante. Petra Kvitova (Siegerin 2011 und 2014) gegen Karolina Pliskova (Finalistin 2021).

Ein typisches Rasenmatch neuerer Schule. Kurz, hart, schnell. Von der Grundlinie. Kaum Netzspiel, überraschend viel Slice. Im Zentrum der Aufschlag. Pliskovas Service ist lässiger und brutaler. Kvitovas Linkshänderaufschlag schöner und (an diesem Tag) effektiver, vor allem ihr zweiter. Auf schnellem Belag hat sie immer noch den vermutlich besten zweiten Aufschlag im Damentennis. Die Statistiken auf Rasen in Berlin zeigen es wieder. Asse: Pliskova zwölf, Kvitova sieben. Gewonnene Punkte bei ersten Service: Pliskova 71 Prozent, Kvitova 80 Prozent, beim zweiten Pliskova lediglich 32 Prozent, Kvitova solide 50 Prozent.

Beide hatten eine desolate Sandplatzsaison gespielt. Vor allem Kvitova wirkte sehr angespannt, ihre beiden letzten Matches gegen ihre Landsfrau hatte sie verloren, und so richtig gemocht haben sie sich wohl nie (die Geschichte mit Pliskovas früherem und Kvitovas jetzigem Trainer und Verlobten – Jiri Vanek – spielt da wohl mit: Soap). Kvitova hatte dennoch nur einen Moment lang nicht die Kontrolle über das Match. Im ersten Satz musste sie unglücklich ein direktes Rebreak und den Ausgleich hinnehmen, bei 3:3 stand es 15:30, zweiter Aufschlag. Sie servierte ihn unreturnierbar in den Körper. Am Ende gewann sie 6:3, 6:4.

Danach spielte gleich noch eine Wimbledon-Finalistin (2013): Sabine Lisicki, die wider alle sportliche Vernunft eine Wildcard fürs Hauptfeld geschenkt bekommen hatte. Vom Promotionstandpunkt nachvollziehbar. Sie ist schließlich ein Kind des gastgebenden LTTC Rot-Weiß. Die Zehlendorfer konnten sich einen schwülen Montag nachmittag lang der verrückten Illusion hingeben, Lisicki wäre gegen die aktuelle Weltranglistenvierte Caroline Garcia noch konkurrenzfähig. Auf Rasen, in Berlin – vielleicht geschieht ein Wunder?

Und die 308. der Weltrangliste schlug sich beachtlich. Ihr Aufschlag hielt sie lange im Spiel. Aber gegen Garcias Service sah sie keine Sonne. Im Duell der aktuellen Weltranglistenvierten und einem lokalen Servebot-Maskottchen hieß es überraschend knapp 7:6, 6:3. Profitennis ist grausam.