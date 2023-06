Sprung zum Sieg

IMAGO/Eibner Europa Alle vier Herausforderungen souverän gemeistert: Janja Garnbret

Die diesjährige Saison im Bouldern – einer von drei Disziplinen des Sportkletterns – ist am Wochenende zu Ende gegangen. Janja Garnbret aus Slowenien siegte souverän, indem sie in der Finalrunde alle vier Boulderherausforderungen als einzige Sportlerin vollständig bezwang. Diese Bestwertung ist äußerst selten. Aufgrund eines gebrochenen Zehs war die 24jährige erst spät in die Saison eingestiegen. Um so fulminanter war ihr Goldcomeback am Sonnabend in Innsbruck.

Eher durchwachsen

Siegerin der Gesamtwertung wurde Natalia Grossman aus den USA, die in Innsbruck Silber holte. Für die 21jährige war es nach 2021 und 2022 der dritte Gesamtsieg. Auf den Plätzen zwei und drei folgten Miho Nonaka (Japan) und Brooke Raboutou (USA). Bei den Männern gab es eine kleine Sensation: Der erst 16jährige Sorato Anraku aus Japan hatte das erste Mal überhaupt an einem Weltcup teilgenommen und sicherte sich den Gesamtsieg vor Dohyun Lee (Südkorea) und Tomoa Narasaki (Japan).

Insgesamt kann die Bouldersaison als durchwachsen bezeichnet werden. Nicht alle Sportler konnten sich auf die veränderten Modalitäten einstellen. Sechs Wettkämpfe auf drei Kontinenten binnen drei Monaten zehrten an Kräften, Nerven und vermutlich auch am Budget so einiger Teams. Mehrere Athleten ließen einzelne Stationen ausfallen.

Beim Bouldern müssen die Sportler an einer künstlichen Felswand mehrere sogenannte Boulderprobleme lösen. Von einem Startgriff geht es seitlich, senkrecht, oft überhängend über allerlei Leisten, Absätze und Tritte. Innerhalb von vier Minuten muss eine Zwischenwertung oder sogar der Zielgriff erreicht werden. Da die Kletterrouten zu jedem Wettkampf neu konzipiert und montiert werden, können die einzelnen Boulder nicht trainiert werden. Bei Wettkämpfen sind oftmals die Anzahl der Versuche, die zum Lösen eines Boulders erforderlich sind, ausschlaggebend. Geklettert wird in Absprunghöhe, so dass auf eine Seilsicherung verzichtet werden kann. Beim Weltcupfinale in Innsbruck gab es spektakuläre Szenen: Einen Zwischengriff konnten die Sportlerinnen nur durch einen waghalsigen Sprung erreichen. Ein anderes Mal mussten sie sich hängend von einem zum anderen Haltegriff schwingen. Neben Kraft und Ausdauer sind vor allem Balance, Körperspannung, Klettergeschick sowie Sprung- und Haltetechnik gefragt.

Wer stürzt, ist raus

Der Abschluss im Bouldern markierte den Start einer zweiten Disziplin. In Innsbruck begann die Weltcupsaison im Lead – Klettern am Seil. Dabei müssen die Athleten eine bis zu 20 Meter hohe Route durchsteigen und ein mitgeführtes Seil alle paar Meter an Karabinern befestigen. Beim Schwierigkeitsklettern sind Technik, Ausdauer und Maximalkraft gefragt, denn man hat nur einen einzigen Versuch. Wer ins Sicherungsseil stürzt, ist raus. Gewertet wird, wie weit es ein Kletterer geschafft hat: Nur die Besten erreichen den obersten Griff.

Den Auftaktsieg sicherte sich Janja Garnbret. Es war ihr 39. Podestplatzierung (davon 24mal Platz eins) bei einem Wettkampf im Schwierigkeitsklettern, und es wird nicht ihre letzte gewesen sein. Silber ging an Ai Mori (Japan), Bronze an Jessica Pilz aus Österreich. Bei den Männern gewann überraschend Sascha Lehmann (Schweiz) vor Alexander Megos vom Team des Deutschen Alpenvereins und Jakob Schubert (Österreich).

Der Turnierplan im Schwierigkeitsklettern ist etwas entspannter. Es folgen vier weitere Wettkämpfe in Anrainerstaaten der Alpen, unterbrochen von der Kletter-WM Anfang August in Bern. Die Leadsaison endet im September im chinesischen Wujiang.

Im nächsten Jahr wird es voraussichtlich keine eigene Weltcupserie geben. Alles ist auf die Olympischen Spiele in Paris fokussiert. Die ersten Plätze werden bereits bei der WM in Bern vergeben. Danach stehen kontinentale Wettkämpfe im Herbst und weitere Turniere zur Qualifizierung im Frühjahr 2024 an.