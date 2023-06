Kaum eine Wahl

Jens Büttner/dpa Glück gehabt: Schwerins Oberbürgermeister Rico Badenschier (SPD, v.) konnte sich am Sonntag gegen Leif-Erik Holm (AfD) durchsetzen (15.6.2023)

Seine Gründe sind vor allem taktischer Natur: Der AfD-Vorsitzende Tino Chrupalla war am Dienstag im Interview mit dem ARD-»Morgenmagazin« lammfromm, hat jegliche Vorwürfe des »Extremismus« zurückgewiesen und das Grundgesetz als »unsere Richtung« bezeichnet. Denn zum einen stellten Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) und Verfassungsschutzpräsident Thomas Haldenwang am selben Tag in Berlin den Verfassungsschutzbericht für das Jahr 2022 vor. Der Inlandsgeheimdienst hatte die AfD bereits im März 2021 als »rechtsextremistischen Verdachtsfall« eingestuft und nun erstmals als eben solchen benannt. Laut Behörde hätten rund 36 Prozent der 28.500 Parteimitglieder »ein extremistisches Potential«. Zum anderen findet am kommenden Sonntag die Stichwahl für das Amt des Landrats im thüringischen Landkreis Sonneberg statt.

Beim ersten Durchgang hatte der AfD-Kandidat Robert Sesselmann fast die Hälfte der Stimmen erhalten. Seine Wahl hätte der Partei ihr erstes Landratsmandat in der Bundesrepublik beschert. Sesselmann hatte 46,7 Prozent der Stimmen erreicht, der CDU-Mann Jürgen Köpper landete mit 35,7 Prozent auf Platz zwei. Bündnis 90/Die Grünen, Die Linke, SPD und FDP wollen nun den AfD-Landrat verhindern – und damit unweigerlich der CDU zum Wahlsieg verhelfen. »Schlussendlich lässt einem dieses Ergebnis kaum eine andere Wahl«, hatte die Thüringer Grünen-Chefin Ann-Sophie Bohm am 12. Juni gegenüber der Nachrichtenagentur dpa in Erfurt resümiert. Es sei »erschütternd«, wie viele Menschen den AfD-Bewerber gewählt hätten.

Thüringens AfD-Chef Björn Höcke hatte Anfang Mai das Ziel ausgegeben, den ersten AfD-Landrat Deutschlands zu stellen. »Die Bundesrepublik Deutschland würde beben«, hatte er bei einem Landesparteitag gesagt. Die Thüringer AfD wird vom Landes-VS als »gesichert rechtsextremistisch« eingestuft und beobachtet. Vor wenigen Wochen hatte in Brandenburg im Landkreis Oder-Spree ein AfD-Kandidat nur knapp den Sieg bei einer Landratsstichwahl verpasst.

Auch in der Landeshauptstadt von Mecklenburg-Vorpommern war es der AfD am vergangenen Sonntag gelungen, bei einer Kommunalwahl ein Ergebnis weit über ihren aktuellen Umfragewerten zu erzielen. Ihr Kandidat Leif-Erik Holm war laut Wahlbehörde bei den Stichwahlen um das Bürgermeisteramt von Schwerin auf 32,2 Prozent gekommen. Jüngste – bundesweite – Umfragen sehen die rechte Partei hingegen bei gut 19 Prozent. SPD-Amtsinhaber Rico Badenschier konnte sich mit einer satten Mehrheit von 67,8 Prozent der Stimmen durchsetzen. Die Wahlbeteiligung lag laut vorläufigem Ergebnis bei 49,4 Prozent. Das Resultat des ersten Wahlgangs vor zwei Wochen hatte für Aufsehen gesorgt. Badenschier hatte damals nur 42 Prozent auf sich vereinen können, Holm immerhin 27,4 Prozent. Der von CDU, FDP und Unabhängigen Bürgern unterstützte parteilose Kandidat Thomas Tweer war mit 17,1 Prozent Drittplazierter geworden.

Der Exekutivvizepräsident des Internationalen Auschwitz Komitees, Christoph Heubner, hatte nach dem ersten Wahlgang erklärt, für Überlebende des Holocaust sei das Erstarken der AfD in Deutschland auch im Zusammenhang mit der »Popularisierung rechtsextremer Hasswelten« in Europa eine besondere Herausforderung. Die »Tagesschau« der ARD zitierte am Montag auf ihrer Internetseite den Politikwissenschaftler Wolfgang Muno mit der Einschätzung, dass es der AfD in Schwerin gelungen sei, mehr als ihr Stammwählerpotential zu erreichen. Muno geht davon aus, dass etwa ein Drittel der AfD-Wähler eine »rechte Einstellung« hat und die Partei »mit voller Absicht« wählt. Die Zahl unzufriedener Protestwähler sei groß.

Der Grund: Angesichts der Klimakrise, der Debatten um Geflüchtete, hoher Energiepreise, des Krieges in der Ukraine oder allgemeiner Inflation würden viele »verunsichert« und fühlten sich nicht vertreten »von den etablierten Parteien«. Daher seien sie, so Muno, zur AfD übergegangen. Die Linke kommt in der Analyse des bürgerlichen Experten aus gutem Grund nicht vor. Sie regiert als Juniorpartner in Mecklenburg-Vorpommern mit, gilt also als »etabliert« statt als Alternative zur »Alternative für Deutschland«.